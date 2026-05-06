Нужен человек с безупречной репутацией: ищут руководителя крупнейшей больницы Латвии
В Латвии ищут нового руководителя одной из крупнейших больниц — объявлен открытый конкурс на должность председателя правления больницы Страдиня с зарплатой почти 9000 евро до налогов. Кандидату предстоит не только управлять учреждением, но и отвечать за его развитие и устойчивую работу в условиях кризисов.
Объявлен конкурс на должность председателя правления Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca - PSKUS), свидетельствует информация на сайте больницы.
Председатель правления больницы должен обеспечивать долгосрочное развитие лечебного учреждения, руководить изменениями в процессах лечения и ухода, а также отвечать за деятельность больницы как объекта критической инфраструктуры в повседневных и чрезвычайных ситуациях. Среди приоритетов также выдвинуты привлечение и удержание персонала, разработка единой политики оплаты труда, а также реализация стратегии больницы.
Кандидатам на должность необходимо высшее образование уровня магистра в соответствующей сфере компетенции, а также не менее трех лет опыта управления в среднем или крупном обществе капитала, учреждении или организации здравоохранения, полученного за последние десять лет. Также требуется безупречная репутация, знание английского языка на уровне C1 и соответствие требованиям, установленным для государственных должностных лиц.
Дополнительно будет оцениваться опыт в управлении переменами, управлении финансами и рисками, в процессах публичных закупок, а также в управлении инфраструктурными проектами и крупными командами. Кандидатам также необходимо понимание системы здравоохранения Латвии, управления опытом клиентов или пациентов и организации научных исследований.
Месячная зарплата председателя правления предусмотрена в размере 8974 евро до уплаты налогов.
Подать заявку на конкурс можно до 26 мая. Отбор кандидатов будет проходить в три этапа, его организует номинационная комиссия в сотрудничестве с компанией по подбору персонала Eiro Personāls.
Как сообщалось, в конце марта стало известно, что председатель правления больницы Лаурис Видзис покинул свой пост. Он решил продолжить профессиональную деятельность в США, где будет заниматься развитием интегративной медицины, превентивного здравоохранения и медицины долголетия.
До избрания нового председателя правления в порядке открытого конкурса правление будет работать в составе двух членов. В настоящее время в правлении КУБС продолжают работать Даце Жентиня и Гирт Ансонс.