Строительство корпуса больницы Страдиня снова остановлено после жалобы проигравшего претендента
Бюро по надзору за закупками остановило заключение многомиллионного контракта на завершение корпуса A2 больницы Страдиня: жалоба выявила ошибки в оценке предложений, включая спорное "исправление" цены победителя и возможное игнорирование риска необоснованно низкой стоимости.
Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) заключать договор по итогам конкурса на завершение строительства корпуса A2 Клинической университетской больницы Страдиня. Решение принято после рассмотрения жалобы на результаты конкурса, поданной ООО "Aimasa".
В организованной VNĪ закупке на разработку проектной документации, строительные работы и авторский надзор по завершению строительства корпуса A2 победило объединение NSHC Group, в которое входят ООО "Hanza Construction Group" и ООО "Baltic Construction Company". ООО "Aimasa" в жалобе оспорило результаты конкурса, так как считает, что победитель был необоснованно признан соответствующим ряду квалификационных требований, заказчик не проверил должным образом финансовое предложение победителя, а также победителю, как и самому предприятию Aimasa, по критериям экономически наиболее выгодного предложения были присвоены необоснованные оценки.
БНЗ отменило решение конкурсной комиссии VNĪ о результатах закупки, запретило заключать договор с NSHC Group и обязало в течение 30 рабочих дней устранить выявленные нарушения, повторно рассмотреть поданные предложения и принять новое решение.
Из решения БНЗ следует, что частично обоснованной признана жалоба Aimasa, касающаяся оценки финансового предложения победителя. Бюро пришло к выводу, что VNĪ необоснованно произвело исправление арифметической ошибки в финансовом предложении победителя, хотя не было оснований считать, что такая ошибка вообще имелась. БНЗ также указало, что VNĪ фактически не проанализировало, не является ли первоначально предложенная победителем цена необоснованно низкой и реально ли выполнить договор за такую сумму. Таким образом, действия VNĪ могут противоречить цели закона о публичных закупках - обеспечить эффективное использование средств заказчика и минимизацию рисков.
Как сообщалось, в закупке участвовали три претендента, предложения которых составляли от 101,55 млн до 133,65 млн евро без НДС. Заявки на завершение строительства корпуса A2 подали Aimasa, объединение NSHC Group и объединение SNL būve, в которое входят ООО "Spyke", ГАО "LAU Infra Grupa" (ранее - Latvijas autoceļu uzturētājs) и ООО "Newcom Construction".
Заявка Aimasa предусматривала выполнение работ за 114 млн евро, SNL būve - за 133,65 млн евро, а первоначальная цена NSHC Group составляла 101,56 млн евро, а после исправления арифметической ошибки выросла до 120,37 млн евро, но даже при этой цене конкурсная комиссия признала предложение NSHC Group наиболее экономически выгодным. При этом VNĪ указало, что договор с победителем планируется заключить на сумму 96,8 млн евро без НДС. Этот договор охватывает общие работы, а дополнительные работы заказчик сможет заказать по ценам, указанным в предложении подрядчика.
Полностью корпус A2 планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2029 года. Строительство корпуса A2 в больнице Страдиня было начато в 2020 году компанией Velve, но в феврале 2024 года было приостановлено из-за риска распространения плесени, затянувшихся сроков строительства и роста расходов. Договор с Velve был расторгнут.