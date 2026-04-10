Строительство корпуса больницы Страдиня снова остановлено после жалобы проигравшего претендента

Из решения БНЗ следует, что частично обоснованной признана жалоба Aimasa, касающаяся оценки финансового предложения победителя. Бюро пришло к выводу, что VNĪ необоснованно произвело исправление арифметической ошибки в финансовом предложении победителя, хотя не было оснований считать, что такая ошибка вообще имелась. БНЗ также указало, что VNĪ фактически не проанализировало, не является ли первоначально предложенная победителем цена необоснованно низкой и реально ли выполнить договор за такую сумму. Таким образом, действия VNĪ могут противоречить цели закона о публичных закупках - обеспечить эффективное использование средств заказчика и минимизацию рисков.