Глава больницы Страдиня Лаурис Видзис неожиданно оставил должность и уезжает в США
Лаурис Видзис оставил руководство больницей Страдиня и продолжит работу за рубежом.
LETA / Otkrito.lv

Председатель правления Клинической университетской больницы имени Паулы Страдиня (PSKUS) Лаурис Видзис покинул свой пост, сообщили агентству LETA в больнице.

Как пояснили в медучреждении, Лаурис Видзис решил продолжить профессиональную деятельность в США, где будет заниматься развитием интегративной медицины, превентивного здравоохранения и медицины долголетия.

В больнице напомнили, что Видзис возглавил ее в октябре 2023 года. Срок его полномочий должен был истечь в ноябре 2029 года.

Председатель совета PSKUS Рейнис Берзиньш отметил, что Видзис возглавил больницу в сложный период и за это время сумел обеспечить существенные перемены — укрепить управление, развить сети сотрудничества, продвинуть инфраструктурные проекты и улучшить качество ухода за пациентами.

«Мы высоко ценим его вклад и благодарим за проделанную работу. Я убежден, что повседневная работа больницы продолжится в обычном ритме, а ее стратегическое развитие не пострадает», — подчеркнул Берзиньш.

До избрания нового председателя правления в открытом конкурсе правление будет работать в составе двух человек.

Сейчас в правлении PSKUS продолжают работать Даце Жентиня и Гиртс Ансонс.

