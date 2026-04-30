Браже: Европа должна усиливать оборону, но связь с США остается незаменимой

На совещании обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и международные усилия по обеспечению доступности Ормузского пролива. Браже проинформировала о текущей работе в Совете Безопасности ООН в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Министры подчеркнули необходимость защиты гражданского населения и недопущения дальнейшей эскалации. Также министры обсудили влияние конфликта на регион NB8 и меры как на национальном, так и на уровне ЕС в ответ на кризис поставок нефтепродуктов с его последствиями.