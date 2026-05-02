В День Европы в Кулдиге представят необычное исследование
9 мая, в День Европы, в Кулдигском доме искусств пройдет презентация исследования о том, как жители Латвии представляют идеальную жизнь в Европе. Опрос показал: на первом месте для людей — не ценности солидарности, а безопасность, доходы и семья.
Исследование, подготовленное "Фондом демократии" в рамках программы «Лиепая — Европейская культурная столица 2027», попыталось ответить на вопрос: какой сегодня видится «европейская мечта».
Данные опроса, проведенного в марте в Лиепае, Южно-курземском и Кулдигском краях, показывают довольно прагматичную картину.
На первом месте — мир и безопасность, которые важны для 77% опрошенных. Далее следует возможность добиться успеха и стабильного дохода своим трудом — 70%. Третье место занимает поддержка семьи и близких — 63%.
Также высоко ценятся доступное образование, здравоохранение и социальная защита — эти факторы назвали важными 60% респондентов.
При этом коллективные ценности оказались менее значимыми. Равные возможности для всех важны лишь для 14% участников опроса, чувство принадлежности и сплоченное общество — для 9%, а культурное разнообразие — всего для 8%.
Презентация исследования в Кулдиге будет неформальной и интерактивной. Участники смогут не только ознакомиться с результатами, но и предложить собственное видение «европейской мечты».
Завершит мероприятие необычный элемент — выставка работ детей, созданных прямо во время встречи. Визуально они отразят услышанные идеи и представления о будущем Европы.
Организаторы подчеркивают: мероприятие открыто для всех — независимо от возраста и опыта. Особенно приветствуются семьи с детьми.
Исследование станет основой для международной Демократической резиденции, которая пройдет в 2027 году. В ней примут участие шесть представителей разных сфер, чтобы искать новые подходы к участию граждан в демократических процессах в Европе.
Мероприятие пройдет 9 мая с 15:00 до 17:30 в Кулдигском доме искусств. Вход свободный.