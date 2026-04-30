5 евро уже мало? В Юрмале раскрыли, ждать ли нового повышения платы за въезд
В Юрмале в этом году не планируют снова повышать плату за въезд, сообщил исполнительный директор самоуправления Эдгар Стобов. Сейчас дневной пропуск уже стоит 5 евро вместо прежних 3 евро, а за первые два месяца действия новой цены город получил более 1,1 млн евро.
При утверждении отчета самоуправления за 2025 год депутат оппозиции Улдис Кронблумс сослался на указанное в документе решение о повышении пошлины до пяти евро. Это решение ранее объяснялось необходимостью сбалансировать доходы бюджета с расходами. Депутат спросил, не планируется ли повышение платы и в этом году.
Отвечая на вопрос депутата, Стобов заявил, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено.
Как уже сообщалось, за первые два месяца года, когда действует новая цена пропуска, самоуправление получило 1 128 235 евро за выдачу пропусков на въезд. При этом самоуправление отмечает, что в январе и феврале 2026 года клиенты, которым были предоставлены пропуска с освобождением от оплаты или льготой, составили 23% от общего числа.
Согласно поправкам к обязательным правилам, дневная плата за въезд была увеличена с прежних трех до пяти евро. Цены на долгосрочные пропуска примерно удвоились: недельный пропуск подорожал с 10 до 20 евро, месячный — с 31 до 60 евро, трехмесячный — с 55 до 100 евро. Полугодовой пропуск теперь стоит 180 евро вместо прежних 107 евро, а годовой — 270 евро вместо 180 евро.
Изменился и порядок оплаты пошлины: в автоматах для дневных пропусков больше нельзя платить наличными — только платежной картой. Возможность оплатить наличными сохранена в здании администрации Юрмалы на улице Йомас, 1/5, в Майори.
Руководство думы называло главным аргументом повышения цен снижение интенсивности движения. Оппозиция выступала против изменений, в том числе допуская, что рост цен может отрицательно сказаться на потоке туристов, а значит — и на местных предпринимателях.
Как агентству LETA сообщили в самоуправлении, интенсивность движения в Юрмале в последние три года остается стабильно высокой. В 2024 году в Юрмале было зарегистрировано 4,4 млн въездов. С 1 апреля по 30 сентября 2022 года было зафиксировано 4,3 млн въездов, за аналогичный период 2023 года — 4,5 млн.
Пропуск необходим для въезда в зону особого режима, которая находится на участке от Лиелупского моста до Вайвари. Он не нужен для передвижения по другим территориям Юрмалы, если при этом не пересекается установленная зона особого режима.
Освобождение от пошлины или льготы по ее оплате и в дальнейшем будут действовать для жителей Юрмалы, владельцев недвижимости в Юрмале, членов семей юрмальчан, студентов, обучающихся в Юрмале, родителей школьников, а также для работающих в Юрмале в определенных отраслях. Льготы также предусмотрены для юридических лиц в определенных сферах деятельности, многодетных семей, лиц с инвалидностью, пациентов медицинских учреждений, заключивших договоры о сотрудничестве с Юрмальским самоуправлением, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Плата за въезд в зону особого режима Юрмалы действует с 1996 года. Средства, полученные от пошлины, используются на развитие туристической и курортной инфраструктуры — например, на благоустройство и содержание прогулочных и мест отдыха, а также на уход за пляжем.