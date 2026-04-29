В Латвии сообщили, что страна вышла в лидеры ЕС по важному аспекту медицинской помощи
Еще недавно жалобы пациентов оставались где-то «на кухне» или в очередях к врачу. Сегодня ситуация меняется: в Латвии все активнее начинают не просто лечить, но и слушать. Причем системно — с опросами, цифрами и анализом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Латвии пациентам все шире предоставляется возможность давать обратную связь о полученной медицинской помощи — уже сейчас опыт пациентов систематически измеряется в стационарах, в сфере психиатрических услуг и акушерстве. Недавно также разработан опрос для амбулаторного сектора и практик семейных врачей. Это означает, что Латвия стала одной из ведущих стран Европы, где большинство пациентов может оценить свой опыт получения медицинских услуг, тем самым укрепляя ориентированное на пациента и основанное на данных развитие системы здравоохранения.
Подобная практика давно работает в Великобритании, где пациентский опыт — один из ключевых показателей качества медицины. В Латвии к этому пришли сравнительно недавно — первые опросы появились только в 2018 году. Но темп оказался неожиданно быстрым.
Однако собрать данные — это только половина дела. Главный вопрос — что с ними делать. Эксперты прямо говорят: теперь нужно не просто фиксировать мнение пациентов, а использовать его для реальных изменений — от перераспределения ресурсов до корректировки стандартов лечения.
Картина, которую показывают цифры, неоднозначная. С одной стороны — явный прогресс. Пациенты чаще чувствуют уважительное отношение, лучше понимают информацию при выписке, больше доверяют самому процессу лечения. Улучшаются бытовые вещи — питание, температура в палатах, уровень шума. С другой — разброс между учреждениями остается серьезным. Где-то почти все пациенты довольны, а где-то показатели заметно ниже. Это сигнал: система пока работает неравномерно.
Незначительно увеличилась и доля пациентов, которые отмечают, что медицинские работники представляются, что является важным элементом доверия. Это требование стало особенно актуальным после изменений в Законе о правах пациентов, вступивших в силу в 2025 году.
В то же время пациенты по-прежнему считают недостаточным уровень эмоциональной поддержки, вовлеченность в принятие решений и доступность информации о назначаемых лекарствах.
Особенно это заметно в психиатрии. Там, несмотря на улучшения, пациенты чаще говорят о необходимости нормального человеческого контакта — больше объяснений, больше диалога, больше времени.
Но тут система упирается в реальность: нехватка ресурсов и перегруженность врачей. Медики физически не всегда могут уделить пациенту столько внимания, сколько хотелось бы. И это уже не вопрос желания, а возможностей.
Отдельная история — роддома. Здесь изменения заметны особенно четко. Женщины чаще получают информацию о процедурах, их согласие спрашивают перед вмешательствами, растет доступ к обезболиванию. Больше свободы в родах — от выбора позы до общей атмосферы.
В целом в Латвии единые опросы пациентского опыта в настоящее время проводятся в 30 больницах. Они осуществляются в соответствии с нормативными требованиями, предусматривающими регулярный сбор обратной связи о качестве медицинских услуг.