В Латвии сообщили, что страна вышла в лидеры ЕС по важному аспекту медицинской помощи

В Латвии пациентам все шире предоставляется возможность давать обратную связь о полученной медицинской помощи — уже сейчас опыт пациентов систематически измеряется в стационарах, в сфере психиатрических услуг и акушерстве. Недавно также разработан опрос для амбулаторного сектора и практик семейных врачей. Это означает, что Латвия стала одной из ведущих стран Европы, где большинство пациентов может оценить свой опыт получения медицинских услуг, тем самым укрепляя ориентированное на пациента и основанное на данных развитие системы здравоохранения.