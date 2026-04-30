Что меняется для жителей Латвии в мае: новые законы и важные правила простыми словами

Если у пациента уже есть направление, которое раньше было выдано на бумаге, после 5 мая его нужно будет оцифровать. Это должна будет сделать медицинская организация, чтобы направление можно было использовать в системе E-veselība. Ранее выданные электронные направления, оформленные с 1 января 2024 года до 20 ноября 2025 года, были перенесены в новый раздел E-veselība "E-nosūtījumi", и жители смогут ими пользоваться.