Что меняется для жителей Латвии в мае: новые законы и важные правила простыми словами
В мае жителей Латвии ждет сразу несколько практических изменений — от платной парковки в Вецаки и новых ночных автобусов в Риге до обязательной регистрации отдельных электровелосипедов и сезонных правил для рыбаков. Часть новшеств начнет действовать уже с 1 мая, другие вступят в силу в течение месяца.
Платная парковка в Вецаки
С 1 мая в Риге снова начинает работать платная муниципальная автостоянка в Вецаки — зона V. Она будет действовать каждый день с 8:00 до 20:00. Однако из-за государственных праздников 1 и 4 мая эту стоянку можно будет использовать бесплатно. А вот 2 и 3 мая за парковку уже придется платить.
В Риге появятся новые ночные автобусы
В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов.
Ночные автобусы будут курсировать по выходным в ночь на субботу и на воскресенье. Автобус N1 будет курсировать по маршруту "Центр - Тейка - Югла - Межциемс - Центр". Автобус N2 - "Центр - Саркандаугава - Вецмилгравис", автобус N3 - "Центр - Ильгюциемс - Даугавгрива", автобус N4 - "Центр - Иманта - Золитуде - Агенскалнс - Центр", автобус N6 - "Центр - Пурвциемс - Плявниеки - Дарзциемс - Центр", автобус N7 - "Центр - Кенгарагс - ул. Латгалес - Центр", автобус N10 - "Центр - Агенскалнс - Зиепниеккалнс - Центр".
Ночное сообщение с несколькими микрорайонами города будет обеспечено до 27 сентября.
Новые маршруты дополнят уже существующее ночное сообщение, в рамках которого каждую ночь между аэропортом и центром города курсирует автобус N22.
На остановках, включенных в маршруты, автобус останавливается только по требованию. В ночных автобусах будут действовать все те же билеты и льготы, что и в дневном общественном транспорте.
Бумажные направления к врачу больше не будут принимать
С 5 мая в Латвии для получения медицинских услуг понадобится электронное направление. Это значит, что бумажные направления к специалистам, на обследования и другие услуги больше не будут принимать в прежнем виде. Переходный период заканчивается 4 мая 2026 года.
Если у пациента уже есть направление, которое раньше было выдано на бумаге, после 5 мая его нужно будет оцифровать. Это должна будет сделать медицинская организация, чтобы направление можно было использовать в системе E-veselība. Ранее выданные электронные направления, оформленные с 1 января 2024 года до 20 ноября 2025 года, были перенесены в новый раздел E-veselība "E-nosūtījumi", и жители смогут ими пользоваться.
Электронное направление можно будет использовать для записи к врачу-специалисту, на диагностические обследования, для получения ухода на дому, услуг дневного стационара и других медицинских услуг. Переход на полностью цифровые лабораторные направления должен завершиться отдельно — постепенно, к весне 2026 года.
Проще говоря: если у человека на руках старое бумажное направление, откладывать запись лучше не стоит. С 5 мая оно не исчезнет автоматически, но для получения услуги его придется перевести в электронный формат.
Для самоходных велосипедов вводятся регистрация и OCTA
С 1 мая вступает в силу важное правило для владельцев самоходных велосипедов. Это не обычные велосипеды и не стандартные электровелосипеды, а велосипеды с электромотором, который может работать даже тогда, когда человек не крутит педали. Такие средства теперь должны быть зарегистрированы в CSDD, и для них нужна обязательная страховка OCTA.
Если самоходный велосипед не зарегистрирован, участвовать на нем в дорожном движении с 1 мая запрещено. За езду на незарегистрированном таком средстве предусмотрен штраф от 30 до 70 евро. За отсутствие OCTA штраф может составить от 30 до 55 евро для водителя, если он не является владельцем, и от 125 до 200 евро для владельца или законного пользователя.
Важно и другое: с 31 марта таким самоходным велосипедам уже запрещено ездить по тротуарам. Поэтому владельцам таких средств стоит проверить не только страховку и регистрацию, но и то, где именно им теперь разрешено ездить.
Рыбакам снова можно ловить с лодок
С 1 мая заканчивается общий сезонный запрет на рыбалку с лодок и других плавсредств, который действовал с 1 марта по 30 апреля во внутренних водах Латвии. Также с 1 мая заканчивается запрет на ловлю щуки, который действовал с 1 марта по 30 апреля.
Но это не значит, что с мая исчезают все ограничения. Например, запрет на жереха действует до 15 мая, а запрет на судака — до 31 мая. Поэтому перед рыбалкой все равно стоит проверить правила по конкретному виду рыбы и месту ловли.
В Латвии начал действовать новый закон о кладбищах
Незадолго до мая, 29 апреля, вступил в силу новый Закон о кладбищах. Он впервые вводит единый порядок для всех самоуправлений — как создаются, содержатся и закрываются кладбища, как выделяются места для захоронения, как ведется учет захоронений и что происходит с неухоженными могилами.
Для жителей это важно в практических ситуациях: при оформлении места на кладбище, уходе за семейной могилой, передаче прав на место захоронения или спорах с самоуправлением. По новому закону, например, самоуправление должно будет принимать решение о выделении места без лишней задержки, но не позднее трех дней после получения заявления.
Также вводится обязанность создавать электронные реестры захоронений. У самоуправлений будет время на их внедрение: новый реестр должен быть создан в течение четырех лет после вступления закона в силу.
Иностранцам с временным ВНЖ могут строже оценивать повторные нарушения
С 29 апреля вступили в силу изменения в Иммиграционном законе. Теперь временный вид на жительство смогут аннулировать, если иностранец три или более раза за год совершал административные нарушения в сфере общественного порядка, управления, дорожного движения или защиты прав детей.
Речь идет не об автоматическом лишении ВНЖ за любое нарушение, а о возможности оценить, представляет ли поведение человека угрозу общественному порядку и безопасности. В пояснении к изменениям упоминаются, например, агрессивное поведение, мелкие телесные повреждения, использование символов тоталитарных режимов в публичном месте, сексуальное домогательство и нарушения правил дорожного движения.
Для латвийского бизнеса открываются новые возможности на рынках Южной Америки
С 1 мая начинается временное применение торгового соглашения между ЕС и странами Mercosur — Уругваем, Аргентиной и Бразилией. Позже ожидается подключение Парагвая. Для обычного жителя это не будет мгновенным изменением в повседневной жизни, но для латвийских экспортеров соглашение может означать более низкие пошлины, проще таможенные процедуры и доступ к новым рынкам.
По данным МИД Латвии, соглашение должно упростить выход на южноамериканские рынки для латвийских компаний, работающих с машинами, электрооборудованием, древесными изделиями, химической продукцией, фармацевтикой, продуктами питания и другими товарами.