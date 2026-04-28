Обновленный Марупитский лесопарк
28 апреля в Марупитском лесопарке, на Озолплацисе, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс торжественно открыл новую детскую игровую площадку.
ФОТО: Рига обновляет Марупитский лесопарк - после детской площадки появятся мосты, спортзоны и площадка для собак
Во вторник, 28 апреля, в Марупитском лесопарке, на Озолплацисе, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс торжественно открыл новую детскую игровую площадку. Она стала частью масштабного проекта самоуправления по улучшению инфраструктуры лесопарка, чтобы сделать это популярное место отдыха более доступным, безопасным и привлекательным для посетителей.
«Это давно ожидаемый проект благоустройства для жителей Пардаугавы, который улучшит возможности отдыха в районе Биерини. В первых трех этапах проекта мы уже провели благоустройство территории, а в ближайшие годы, в последних трех этапах, по примеру парка Победы создадим зоны активного спорта и тематические зоны», — подчеркнул Ратниекс.
«Рига должна развиваться с четкой целью — быть городом, дружелюбным к семьям. Сегодня в Марупитском лесопарке мы открыли место, созданное для детей, семей и совместного отдыха, при этом сохранив природные ценности. Такие проекты особенно важны для семей с детьми, которым нужна доступная, безопасная и качественная среда, где дети могут расти, играть и проводить время вместе. Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого проекта — и обществу района, и Департаменту жилья и среды. Пусть это место станет любимым пространством встреч и радости для всех!» — сказала председатель Комитета жилья и среды Рижской думы и председатель правления Латвийского объединения многодетных семей Элина Трейя.
Проект охватывает территорию Марупитского лесопарка в районе Биерини — от улицы Даугулю до улицы Терини. Общая площадь территории составляет 15,5 гектара. Здесь находятся ценные природные территории с охраняемыми видами и биотопами, а также уже известные Зеленая велодорожка и Каменный сад с работами скульптора Индулиса Ранкаса.
Департамент жилья и среды Рижского самоуправления этой весной завершил три из шести этапов проекта. В ходе работ были проведены следующие улучшения:
- Первый этап — восстановление водопропускных труб Марупите. Установлены три новые водопропускные трубы, восстановлено гравийное и асфальтовое покрытие, а также приведены в порядок уже существующие трубы.
- Второй этап — строительство освещения и электроснабжения. Построено 6000 метров сетей освещения и установлены 196 новых светильников. Это существенно улучшит безопасность и доступность парка в темное время суток.
- Третий этап — благоустройство Озолплациса. В этой части парка появилась детская игровая площадка с 13 разными деревянными игровыми элементами, песчаным покрытием, местами для отдыха, гамаками, лежаками и местом для костра для публичных мероприятий.
Реализация первых трех этапов проекта обошлась примерно в 1,1 миллиона евро с учетом НДС.
Создание детской игровой площадки стало также результатом участия жителей. В 2022 году эта идея победила в конкурсе бюджета участия. Ее подало общество района Биерини. Идею включили в проект развития инфраструктуры лесопарка, обеспечив частичное финансирование из средств бюджета участия.
В следующие годы, в рамках оставшихся трех этапов проекта, планируется продолжить благоустройство территории парка. В том числе предусмотрено строительство новых мостов, настилов, смотровых платформ и зон отдыха. Также появятся зона для скейтбординга и стритбола, станция ремонта велосипедов, площадка для выгула и обучения собак и другие элементы.
В 2023 году Департамент жилья и среды уже реализовал проект общества района Биерини «Ревитализация района Биерини — наша новая Рига», поданный на конкурс бюджета участия. В рамках этого проекта начали приводить в порядок центральную площадь парка, оборудовали автостоянку и отделили территорию парка от улицы Слампес. В проекте строительства инфраструктуры предусмотрено продолжение этих работ.