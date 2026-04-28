Почему молодежь в Латвии не может найти работу - и дело не только в опыте
Еще недавно поиск первой работы воспринимался как естественный этап взросления, но сегодня для многих молодых людей он превращается в настоящее испытание. Опрос банка Citadele показывает: каждый четвертый житель Латвии в возрасте от 18 до 29 лет считает требования работодателей слишком высокими. Однако за этим ощущением скрывается не только проблема, но и важный сдвиг — меняются и сами ожидания молодежи, и подход компаний к найму.
С одной стороны, тревога молодежи понятна. Работодатели нередко ожидают определенного уровня подготовки уже на старте, а у вчерашних студентов и выпускников еще нет ни опыта, ни уверенности в себе. Отсюда и ощущение замкнутого круга: чтобы получить работу, нужен опыт, а чтобы получить опыт — нужна работа.
С другой стороны, как отмечает представитель Citadele Эвита Карлсоне, сами требования не возникают «из воздуха». Они, как правило, напрямую связаны с конкретной позицией и рабочей средой. Более того, если кандидат откликается на вакансию, соответствующую его уровню, требования не выглядят чрезмерными — решающими становятся детали. Иногда именно они и определяют, кто получит предложение.
Интересно, что современная молодежь, вопреки распространенным стереотипам, выходит на рынок труда все более осознанно. Многие начинают искать стажировки еще во время учебы, пробуют себя в разных сферах, стараются быстрее понять, что им действительно подходит. Это уже не пассивное ожидание «первого шанса», а активный поиск своего направления.
Работодатели, в свою очередь, все чаще смотрят не только на диплом или опыт, но и на мотивацию. Насколько человек понимает, куда он идет? Может ли он объяснить, почему выбрал именно эту компанию? Умеет ли он рассказать о своих сильных сторонах — не заученными фразами, а живо и по делу?
И здесь, пожалуй, возникает один из ключевых разрывов. Молодые кандидаты нередко либо чрезмерно «зажаты» и говорят шаблонно, либо, наоборот, теряются и не могут выделить главное. В результате создается впечатление меньшей компетентности, чем есть на самом деле.
При этом запрос работодателей сегодня довольно понятен: гибкость, готовность учиться, базовое понимание технологий (включая искусственный интеллект), умение общаться. Не последнюю роль играют и языки — особенно в сферах, связанных с клиентами.
Важно и то, что сами компании постепенно адаптируются. Да, им нужны сотрудники, способные быстро включиться в работу, но параллельно растет число программ для начинающих — стажировок, позиций младших специалистов, краткосрочных проектов. Это сигнал: бизнес готов вкладываться в тех, кто действительно настроен развиваться.
Отдельного внимания заслуживает смена приоритетов у самой молодежи. Для них важны не только зарплата и должность, но и атмосфера, поддержка со стороны руководителя, баланс между работой и личной жизнью. Они ищут не просто работу, а среду, в которой можно расти — и это, по сути, меняет правила игры для всех.
В итоге ситуация на рынке труда выглядит не столько тупиковой, сколько требующей взаимной настройки. Молодым людям — чуть больше уверенности, подготовки и ясности в целях. Работодателям — чуть больше гибкости и готовности видеть потенциал, а не только готовый результат.