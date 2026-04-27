Исследование показало, что средняя семья в Риге живет беднее, чем в Таллине и Вильнюсе
Анализ Финансового института Swedbank показал, что у семей, проживающих в Риге, после расходов на питание, жилье и транспорт остается меньше средств, тогда как в Таллине, даже при более высокой стоимости жизни, остается значительно больше денег.
Рига пытается догнать Вильнюс
За последние два года во всех трех столицах стран Балтии выросла средняя заработная плата. Однако доходы, которыми располагают жители, определяются не только уровнем зарплат, но и различиями в налоговой политике и государственной поддержке семей. По сравнению с данными исследования 2024 года, самый быстрый рост доходов после уплаты налогов зафиксирован в Таллине (+22%), за ним следует Рига (+21%) и Вильнюс (+16%).
Важным дополнением к доходам семей являются детские пособия, и они в странах Балтии значительно различаются. За двоих детей в Латвии семьи получают 100 евро в месяц, тогда как в Эстонии — 160 евро, а в Литве — 259 евро. Кроме того, в последние годы эти пособия увеличивала только Литва.
Объединив трудовые доходы и государственную поддержку, совокупные располагаемые доходы семьи из четырех человек — с двумя детьми и двумя родителями, получающими среднюю зарплату в столице, — составляют в Риге 3190 евро в месяц, в Вильнюсе — 3418 евро, а в Таллине — 4154 евро. Это означает, что в Таллине располагаемый бюджет семьи почти на треть больше, чем в Риге.
«В основном благодаря изменениям в сфере налогов на рабочую силу доходы в Риге в последние годы приблизились к Вильнюсу, однако в Таллине они по-прежнему значительно выше — располагаемые доходы семей примерно на 1000 евро больше, чем в Риге», — отмечает Swedbank.
Питание дороже всего в Таллине
Сравнивая стоимость минимальной продуктовой корзины, где с учетом оптимального потребления калорий для каждого члена семьи исследованы самые дешевые доступные товары в магазинах, наименьшие расходы зафиксированы в Вильнюсе — 577 евро в месяц, а наибольшие — в Таллине, где они достигают 945 евро. В Риге аналогичная продуктовая корзина стоит 638 евро.
За последние два года ассортимент акционных и самых дешевых товаров в Риге существенно не изменился, и при выборе самых дешевых продуктов семьи в этом году тратят на питание почти столько же, сколько в 2024 году. Похожая тенденция наблюдается и в Вильнюсе, где стоимость продуктовой корзины выросла на 6%. В то же время в Таллине она увеличилась значительно — на 28%.
«Часть преимущества в доходах жителей Таллина “съедается” более дорогой продуктовой корзиной. По сравнению с Ригой, в Таллине семьи тратят примерно на 300 евро больше за аналогичный набор продуктов. Однако это лишь частично снижает общий разрыв, учитывая, что располагаемые доходы семей там примерно на 1000 евро выше», — поясняет банк.
В Риге самые высокие коммунальные платежи
Существенной статьей расходов является и жилье. Если предположить, что семья живет в собственной квартире в нереновированном многоквартирном доме советского времени, самые высокие расходы на жилье — в Риге, в среднем 306 евро в месяц. В Таллине они составляют 282 евро, а в Вильнюсе — 243 евро.
В Риге более высокие расходы обусловлены общими затратами на управление домом, водоснабжение и канализацию, а также налогом на недвижимость, который в Таллине и Вильнюсе не применяется. В то же время в Риге самый низкий тариф на отопление, который с момента исследования цен в 2024 году даже немного снизился, тогда как в Таллине он остался неизменным, а в Вильнюсе вырос на 28%.
Преимущество Таллина
Если предположить, что семья из четырех человек в повседневной жизни пользуется только общественным транспортом, самые высокие расходы несут семьи в Вильнюсе — 84 евро, где оплачивать проезд должны и взрослые, и школьники. Следом идет Рига с 60 евро, учитывая предоставляемые детям льготы и возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.
В Таллине же жители, независимо от возраста, по-прежнему пользуются общественным транспортом бесплатно, что является существенным преимуществом для бюджета домохозяйств.
Меньше всего остается денег у рижан
Оценивая три основные статьи расходов для семьи, проживающей в одной из столиц стран Балтии, самые высокие затраты — у семей в Таллине. Расходы на питание, жилье и транспорт для домохозяйства из четырех человек в Таллине составляют 1228 евро в месяц, за ним следует Рига с 1005 евро, тогда как Вильнюс является самым дешевым — 904 евро в месяц.
Хотя может показаться, что в Риге семьи не платят самые высокие счета за общественный транспорт и продукты среди столиц Балтии, из-за различий в доходах после этих трех ключевых категорий расходов у жителей Риги остается меньше всего средств на прочие нужды — 2185 евро, тогда как в Вильнюсе на 329 евро больше, а в Таллине — на 741 евро больше.