Российский банк обязали вернуть 15 млн евро, выведенных из Latvijas Krājbanka
В Люксембурге после более чем десяти лет судебных разбирательств находящемуся под санкциями российскому банку придется вернуть 15 млн евро, выведенных из ликвидируемого AS Latvijas Krājbanka, сообщает программа "Nekā personīga".
Как сообщает программа, 3 октября 2011 года Krājbanka перечислила банку East West United Bank, или EWUB, 15 млн евро. Эти деньги были использованы как залог, чтобы такую же сумму затем выдать в кредит швейцарской компании Helvetia Financial Products, принадлежавшей акционеру Krājbanka Владимиру Антонову. Со счетов швейцарской компании деньги ушли в другие компании Антонова.
Программа напоминает, что латвийский суд еще в 2014 году постановил вернуть эти средства, а два года спустя суд Люксембурга также обязал исполнить это решение. Однако, как выяснила "Nekā personīga", дальше ничего не произошло.
Латвия начала дело против Люксембурга в Eurojust — организации, координирующей работу прокуроров и судей по вопросам трансграничной преступности. Советник министра юстиции Ингусс Калниньш рассказал программе, что после открытия этого дела, примерно через семь лет после того, как сам люксембургский суд постановил исполнить латвийское решение, внезапно появилась апелляция на это решение.
Тем не менее в ноябре прошлого года суд Люксембурга отклонил попытки EWUB уклониться от исполнения решения и обязал вернуть деньги. В марте истек срок подачи кассационной жалобы, однако на счет администратора Krājbanka 15 млн евро до сих пор не поступили.
Программа напоминает, что в Латвии продолжаются судебные разбирательства еще по двум делам о выводе активов из Krājbanka. При этом сторона обвиняемых считает, что после решения суда Люксембурга должна быть уменьшена компенсация, взыскиваемая с руководства банка, если часть средств уже взыскана с EWUB.
LETA ранее сообщала, что в конце 2011 года в Krājbanka была выявлена нехватка средств примерно на 100 млн латов, или около 142 млн евро. Уже 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным. С учетом нехватки средств совет Комиссии рынка финансов и капитала решил приостановить оказание всех финансовых услуг банка.
В гражданском деле, связанном с Krājbanka, Рижский городской суд Видземского предместья в июне 2017 года постановил солидарно взыскать 15,4 млн евро с семи бывших членов правления банка. По версии суда, они без достаточного экономического обоснования выдали несколько кредитов коммерческим обществам, зарегистрированным на Сейшельских островах и Кипре, и приняли их обеспечения.
Решение суда первой инстанции было обжаловано, и дело попало в Рижский окружной суд, который оставил его в силе. Департамент гражданских дел Сената Верховного суда отказался возбуждать кассационное производство, поэтому решение вступило в силу.
Ответчиками по делу были семь бывших членов правления ликвидируемого Latvijas Krājbanka: Иварс Приедитис, Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрей Сурмач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова.
Тем временем в уголовном деле о присвоении средств в крупном размере Рижский городской суд признал Приедитиса и совладельца Krājbanka Антонова виновными, назначив им лишение свободы и конфискацию имущества. Позднее приговор был обжалован, поэтому дело попало в Рижский окружной суд, где оно сейчас застопорилось.
Гражданину России Антонову суд первой инстанции назначил шесть лет лишения свободы и дополнительное наказание — конфискацию имущества. В пользу государства должны быть конфискованы арестованные в ходе уголовного процесса принадлежащие Антонову эксклюзивные транспортные средства, денежные средства на банковских счетах и доли капитала нескольких компаний.
Приедитису назначили пять лет лишения свободы и дополнительное наказание — конфискацию имущества. В пользу государства должны быть конфискованы арестованные в ходе уголовного процесса принадлежащие Приедитису объекты недвижимости в Латвии и Испании, транспортные средства, деньги на банковских счетах и доли капитала предприятия.
Суд также постановил взыскать с Антонова и Приедитиса в пользу пострадавшего банка компенсацию имущественного ущерба в размере более 27 млн евро.
Оба обвиняемых обвинялись в присвоении 27 млн евро. Им инкриминировали злоупотребление полномочиями в корыстных целях, а Приедитису также — подделку и сокрытие статистических отчетов и статистической информации Latvijas Krājbanka.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку об этом попросил представитель пострадавшего банка для защиты коммерческой тайны.
Уголовный процесс был начат в 2011 году, а в суд передан в 2014 году. В ходе разбирательства состоялось 55 судебных заседаний, на которых были проверены доказательства, представленные обвинением и защитой.
На начальном этапе рассмотрения несколько судебных заседаний откладывались из-за неявки обвиняемого Антонова, поэтому суд решил рассматривать уголовное дело в его отсутствие.
В процессе дали показания более 30 свидетелей, заявленных обвинением и защитой. Часть из них проживала за рубежом, поэтому для их допроса организовывались видеоконференции с компетентными учреждениями иностранных государств.
Согласно европейскому ордеру, выданному Генеральной прокуратурой Литвы, Антонов был задержан во Франции в декабре 2025 года. В Литве он приговорен к 10,5 года тюрьмы за присвоение средств банка в крупном размере.
На этой неделе Рижский окружной суд объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела против Антонова и Приедитиса, чтобы дождаться решения о выдаче Антонова для суда и его возможного участия в процессе, выяснило агентство LETA в суде.
В прокуратуре сообщили, что отдел международного сотрудничества получил предложения суда о выдаче европейских ордеров на арест Антонова по двум уголовным процессам. После оценки предложений суда они были признаны обоснованными, и по каждому из них было принято решение о выдаче европейского ордера на арест.
15 апреля европейские ордера на арест были направлены в Управление международного сотрудничества Государственной полиции для внесения в Шенгенскую информационную систему с целью обеспечить задержание Антонова и его выдачу Латвии.
Более подробные комментарии прокуратура не предоставила.