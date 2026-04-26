В воскресенье во многих районах бушует сильный ветер, местами выпал снег
В воскресенье на большей части территории страны ожидаются осадки, в основном в виде мокрого снега и дождя, но время от времени будет светить солнце, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье у морского побережья порывы ветра усилились до 23 метров в секунду, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Вентспилсе северо-западный ветер в порывах достигал 23 метров в секунду, в Колке — 19 метров в секунду, в Мерсрагсе и Павилосте — 17 метров в секунду, в Лиепае — 16 метров в секунду. В Айнажи зафиксированы порывы до 17 метров в секунду.
В Риге ветер дует порывами со скоростью 17–18 метров в секунду.
В восточной части страны местами порывы ветра также достигали 15–16 метров в секунду.
Как наблюдало агентство LETA, местами в Земгале утром в воскресенье была метель, однако снег быстро растаял. По данным синоптиков, утром снег также был замечен на станциях наблюдения в Алуксне, Бауске, Елгаве, Колке, Стенде и Вентспилсе.
Ветер постепенно начнет ослабевать к вечеру воскресенья.
Максимальная температура воздуха в воскресенье не превысит +4...+8 градусов.
В Риге возможны небольшие осадки. Северо-западный, северный ветер усилится до 20-23 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +6...+7 градусов.
Как сообщалось, в связи с прогнозируемым в воскресенье сильным ветром Sadales tīkls и Latvijas dzelzceļš повысили оперативную готовность, свидетельствует предоставленная предприятиями информация.
Рижское самоуправление призвало жителей не посещать парки, игровые площадки и кладбища из-за сильного ветра.
Если непогода нанесет ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, коммуникациям или общественному транспорту, жителям следует звонить по единому номеру экстренной помощи 112.