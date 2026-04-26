Шокирующие результаты эксперимента на улице в центре Риги: многие заведения фактически закрыты для части жителей
Одна из самых оживленных улиц центра Риги оказалась почти непроходимой для жителей с инвалидностью: эксперимент на Тербатас показал, что из десятков кафе и магазинов без серьезных препятствий доступны лишь единицы.
В эксперименте передачи Латвийского телевидения «4. studija» участвовала созданная объединением инвалидов и их друзей Apeirons «A-команда» — люди с функциональными нарушениями, сообщает LSM.lv.
Эксперимент начался на участке улицы Тербатас от улицы Элизабетес до улицы Лачплеша, и уже само начало оказалось не слишком обнадеживающим.
Волдемарс Лапа, который передвигается на инвалидной коляске, отметил, что на тротуаре в нескольких местах образовался опасный уклон, из-за которого коляска начинает соскальзывать. Попасть в магазины мешают ступеньки, а без помощи других людей невозможно добраться и до террасы кафе.
Участники эксперимента заметили, что почти у всех кафе и магазинов у входной двери есть ступеньки. А там, где на инвалидной коляске теоретически можно было бы попасть внутрь, двери оказывались слишком тяжелыми или слишком узкими.
«Самое важное — чтобы человек мог войти сам, без помощи других. Волдемарс смог открыть дверь, но дальше пройти трудно, потому что дверь слишком узкая, а перед ней есть небольшое препятствие. В итоге он застрял и дальше пройти не может, то есть становится зависимым от помощи окружающих», — пояснил руководитель «A-команды» Ритварс Бралис.
Тротуар, в свою очередь, покрыт ямами, что осложняет передвижение, в том числе Рейнису Даркевичсу, у которого есть проблемы со зрением.
В некоторых местах на дверях есть таблички с номером телефона и просьбой звонить, если нужна помощь, чтобы попасть внутрь. Однако, как убедились участники эксперимента, на такие звонки отвечают не всегда.
Рейнис также отметил, что светофорам на улице Тербатас не хватает звуковых сигналов. Кроме того, брусчатка на перекрестках неровная.
Вывод эксперимента оказался неприятным: примерно из 50-60 магазинов и кафе относительно удобно попасть можно было только в четыре места. Еще в несколько — лишь с помощью других людей.