Житель Пурвциемса оставил микроавтобус в зеленой зоне своего частного дома и получил штраф
Громкий резонанс в обществе вызвал сюжет программы «Bez Tabu», в котором житель Пурвциемса получил штраф за то, что припарковал автомобиль в зеленой зоне на территории своего частного дома.
Семье Эйнарcа в Пурвциемсе, в Риге, принадлежит дом и земля под ним. Поскольку мужчина работает в сфере строительства, возле забора дома регулярно паркуются крупногабаритные транспортные средства.
Несколько лет назад семья решила выкупить прилегающий прямоугольный участок земли, который ранее долгое время арендовала.
«Мы решили его купить именно для того, чтобы можно было ставить там машину, когда все места заняты», — рассказал Эйнарс в программе.
До этого примерно шесть раз сотрудники Рижской муниципальной полиции приезжали к дому Эйнарcа, чтобы наказать за парковку на газоне. Однако, увидев номер телефона на панели автомобиля, они связывались с семьей и улаживали ситуацию — иногда по указанию полицейских Эйнарс просто переставлял машину. Но в последний раз правоохранители решили больше не звонить и выписали семье штраф в размере 30 евро.
«Машина была припаркована на частной территории, и за это полиция наложила штраф. Получается, меня наказали за парковку на собственной земле. Я звонил в полицию, предлагал отправить выписку из земельной книги, чтобы они убедились, что это наша собственность, и больше не выезжали на вызовы, но мне ответили, что на вызовы они все равно будут приезжать и выписывать штрафы», — рассказал Эйнарс.
Представитель полиции подтвердил, что и в дальнейшем, увидев автомобиль на газоне, будут выписываться штрафы.
«Независимо от формы собственности (государственная, муниципальная, юридического или физического лица), правила должны соблюдаться. Выезжая на вызов, сотрудники не оценивают форму собственности — они не обязаны этого делать. Если обратиться к судебной практике, можно вспомнить решение Конституционного суда 2008 года, где указано, что нормы публичного права распространяются и на частную собственность. Если территория ограждена забором или барьерами, мы туда не заходим и решения не принимаем. Если же она свободно доступна, это считается нарушением», — пояснил главный инспектор Видземского управления Рижской муниципальной полиции Артис Видаускис.
В прошлом году за нарушения правил стоянки было составлено около 50 тысяч протоколов. Эйнарс также вспомнил сюжет «Bez Tabu» двухлетней давности, где иностранцы без стеснения парковали машины на газоне у многоквартирного дома, однако тогда полиция отказалась их штрафовать. Сейчас на уровне руководства принято решение штрафовать и за такие случаи, даже если автомобиль стоит на частной территории.
Присяжный адвокат, в свою очередь, отметил, что участок не обязательно огораживать, чтобы он считался частной собственностью. «Согласно закону, собственник может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению: жарить мясо, ставить автомобиль. Он вправе делать с собственностью все, что хочет, если нет установленных законом ограничений. На первый взгляд, в данном случае таких ограничений не видно. Забор не обязателен — это выбор владельца. Есть даже участки, где установка забора запрещена. Если человек считает, что его права нарушены, штраф следует обжаловать», — сказал присяжный адвокат Янис Беровскис.
Эйнарс уже обжаловал штраф, однако ответа пока не получил. Мужчину огорчает желание правоохранителей тратить ресурсы — как жителей, так и самоуправления — на решение подобных ситуаций.