Госдолг Латвии растет - стоит ли начинать беспокоиться?
Государственный долг Латвии в прошлом году превысил 20 миллиардов евро, достигнув почти половины валового внутреннего продукта. По сравнению с 2024 годом он увеличился на 1,3 миллиарда евро, или более чем на семь процентов. Рост долга был обусловлен необходимостью покрыть дефицит государственного бюджета и обеспечить дополнительное финансирование расходов правительства, сообщают 360TV Ziņas.
Член Совета по фискальной дисциплине Андрейс Якобсонс отмечает, что текущий уровень долга Латвии по-прежнему находится в безопасных пределах. Он подчеркивает, что он существенно ниже установленного в Европейском союзе порога в 60 % от ВВП, до которого рост долга считается допустимым.
Тем не менее экономисты напоминают: государственный долг — это не просто абстрактная цифра. С увеличением общего объема заимствований растут и процентные выплаты, которые необходимо покрывать из государственного бюджета. Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис поясняет, что средства, направляемые на обслуживание долга, могли бы быть инвестированы в здравоохранение, образование или другие важные для общества сферы.
Министерство финансов указывает, что существенное влияние на финансовые тенденции государства оказывает геополитическая ситуация и необходимость увеличения расходов на оборону. В то же время правительство установило предел — при финансировании дополнительных потребностей безопасности государственный долг не должен превышать 55 % от ВВП. В министерстве считают, что такой подход позволит и дальше сохранять долг на устойчивом уровне.
Вырос и дефицит бюджета. В прошлом году он превысил один миллиард евро, что почти на 367 миллионов больше, чем годом ранее. Однако ситуация остается лучше, чем в 2022 году, когда дефицит достиг 1,7 миллиарда евро.
Андрейс Якобсонс признает, что в ближайшие годы дефицит бюджета, вероятно, сохранится, а государственный долг продолжит постепенно расти. Для полного балансирования бюджета потребовались бы очень радикальные политические решения.
На фоне других европейских стран Латвия по-прежнему сохраняет относительно стабильные позиции. Однако в масштабе Балтии ситуация менее благоприятна: государственный долг Эстонии составляет около 24 % от ВВП, а Литвы — около 39 %, что значительно ниже, чем в Латвии.