Украинец установил рекорд Европы, купив квартиру в Монако за 471 миллиона евро. Откуда деньги?
Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел в Монако роскошные апартаменты за 471 млн евро. Об этом сообщает Euronews.
Роскошные апартаменты находятся в комплексе Le Renzo на территории Mareterra — новейшего и самого эксклюзивного прибрежного проекта Монако, который с момента открытия в конце 2024 года привлекает сверхсостоятельных покупателей со всего мира.
Как сообщило агентство Bloomberg, первым рассказавшее о сделке, пятиуровневые апартаменты насчитывают 21 комнату и занимают около 2 500 квадратных метров. К ним относятся частный бассейн, джакузи и как минимум восемь машиномест.
Судя по данным реестров недвижимости Монако и документам, включая электронную переписку и предварительные договоры, с которыми ознакомилось Bloomberg, сделка была завершена в 2024 году. Сроки заключения договора купли-продажи свидетельствуют, что он был подписан до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Исходя из заявленной суммы в 471 млн евро, эта сделка становится крупнейшей в истории продаж жилой недвижимости, превзойдя другие громкие рекорды, в том числе продажу лондонского особняка британского бизнесмена Ника Кэнди в районе Челси, который, по данным СМИ, ушел за 275 млн фунтов стерлингов (317 млн евро).
По оценке индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Ахметова превышает 7 млрд долларов (6 млрд евро). Он заработал его через SCM — крупнейший в Украине промышленный конгломерат с активами в металлургии, добыче полезных ископаемых, энергетике и недвижимости.
Родился олигарх 21 сентября 1966 года в татарской семье шахтёра Леонида Алексеевича Ахметова, уроженца села Сургодь Торбеевского района Республики Мордовия. Впоследствии родители переехали в Куйбышевскую область РСФСР, затем в Донецк.
Ахметов получил известность в середине 1990-х годов, сменив на посту президента футбольного клуба «Шахтёр» Ахатя Брагина, погибшего при взрыве на стадионе «Шахтёр» в Донецке 15 октября 1995 года.