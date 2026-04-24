Опасная тенденция: несмотря на угрозы для здоровья, люди отказываются от крови вакцинированных доноров
В США набирает обороты тревожная тенденция: пациенты отказываются от переливания крови от доноров, вакцинированных против Covid-19, что уже приводит к задержкам лечения, тяжелым осложнениям и риску для жизни.
Как сообщает Newscientist.com и данные исследования Медицинского центра Университета Вандербильта, такие запросы уже приводят к серьезным последствиям для здоровья. В одной из американских больниц медикам пришлось пойти навстречу необычному требованию пациентов — использовать «невакцинированную» кровь. Это вызвало задержки в лечении, а в одном случае после переливания у пациента развилась угрожающая жизни реакция.
«Такие запросы чаще всего исходят от антиваксеров, и их опасения основаны на дезинформации, а не на доказательствах», — отмечает Джереми Джейкобс из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле.
«Важно подчеркнуть, что система снабжения кровью строго регулируется и тщательно проверяется, и нет никаких доказательств того, что кровь невакцинированных доноров безопаснее».
Исследователи проанализировали данные о донорстве за период с января 2024 года по декабрь 2025 года и выявили 15 случаев, когда пациенты или их родственники требовали так называемое «целевое донорство» — когда кровь сдает конкретный выбранный человек, чаще всего знакомый или родственник, а не используется кровь из банка. Во всех этих случаях пациенты настаивали именно на невакцинированных донорах. При этом банки крови не отслеживают и не раскрывают статус вакцинации доноров.
Отказ от переливания на фоне подобных убеждений уже приводит к тяжелым последствиям: зафиксированы случаи шока из-за критически низкого уровня гемоглобина, развития анемии, а также угрозы органной недостаточности, инсульта и даже смерти. У детей такие задержки могут вызывать нарушения развития и неврологические осложнения.
Причины подобных требований связаны с распространенными, но не подтвержденными страхами. Некоторые пациенты считают, что вакцина против Covid-19 может «передаваться» через кровь или вызывать побочные эффекты, включая воспаление сердца. Однако медицинские организации подчеркивают: таких доказательств не существует, а компоненты вакцин не передаются при переливании и не влияют на ДНК получателя.
Подобная практика уже наблюдалась в прошлом — во время эпидемии ВИЧ/СПИДа в 1980–90-х годах, но вновь стала актуальной после появления мРНК-вакцин против Covid-19. Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие их безопасность и эффективность, дезинформация продолжает распространяться.