ФОТО: в Кулдиге во время строительных работ в замке обнаружены уникальные исторические свидетельства

Обнаружены уникальные фрагменты Кулдигского замка
В Кулдиге во время строительных работ обнаружены уникальные исторические свидетельства, связанные с некогда могущественным замком Ливонского ордена: фрагменты стен, лестница, различные строительные детали, хорошо сохранившийся участок плиточного пола и даже фрагмент кости.
Как сообщает Кулдигское краевое самоуправление, находки были сделаны после начала работ по консервации помещений замка, которые проводятся совместно с музеем Хьюго Шоя из Шилуте в Литве. По оценке самоуправления, эти свидетельства позволяют по-новому взглянуть на историю Кулдигского замка и подтверждают значение этого места не только для города, но и для всего культурно-исторического наследия Латвии.
Сейчас специалисты раскапывают внешний объем свода помещения, чтобы можно было укрепить кладку и устроить гидроизоляцию. В рамках работ планируется укрепить свод и каменные стены, очистить и заполнить швы внутри помещения, переложить неоригинальные опорные стены у входа, провести новую электропроводку, а также восстановить наружные двери и внутреннюю лестницу.
При снятии насыпи в центре Городского сада открылись не только каменные конструкции, но и хорошо сохранившийся фрагмент плиточного пола. На отдельных глиняных плитках видны отпечатки лап животных, которые дают живое представление о повседневности времен существования замка.
Особенно редкой и значимой находкой стало игровое поле, обнаруженное на одной из плиток. Все находки еще будут подробно изучены и точнее датированы, однако уже сейчас ясно, что часть из них относится ко времени правления герцогов Курляндии и Семигалии.
Кулдигский каменный замок, также известный как Goldingen, был построен на левом берегу Венты у водопада примерно в 1242–1245 годах как главный опорный пункт Ливонского ордена в Курземе. В Средние века он был замком комтура Ливонского ордена, административным и военным центром региона и находился рядом с важной дорогой из Риги в Пруссию.
После создания герцогства Курляндии и Семигалии в 1561 году замок стал резиденцией герцогов, его неоднократно перестраивали и ремонтировали. Позже, во время Северной войны, замок был разрушен и заброшен, а его камни в XVIII–XIX веках использовали для строительства домов в Кулдиге. Во второй половине XIX века на месте замка был создан парк.
Хотя замок когда-то играл важную роль в Курземе, его территория до сих пор изучена сравнительно мало. Сейчас работы проходят под археологическим надзором, и уже первые находки показывают, что под насыпью сохранился богатый исторический слой.
Работы ведутся в рамках проекта «Истории наследия: Швекшна и Кулдига тогда и сейчас». Его цель — сохранить, восстановить и открыть для общества объекты культурного наследия, а также развивать трансграничный культурный туризм в Швекшне и Кулдиге. В рамках проекта в Кулдиге также создадут цифровую экспозицию.
Кулдигский каменный замок является культурным памятником государственного значения, а исторический центр Кулдиги с 2023 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому каждая новая находка на этой территории имеет особое значение как для исследователей, так и для будущих посетителей.