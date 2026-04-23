Министр экономики Виктор Валайнис на Латвийско-польском бизнес-форуме акцентирует внимание на сотрудничестве в сферах безопасности, технологий и энергетики
В четверг, 23 апреля, в Варшаве начался Латвийско-польский бизнес-форум, организованный Латвийским агентством инвестиций и развития (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA), который открыл министр экономики Латвии Виктор Валайнис. Форум собирает предпринимателей, политиков и отраслевых экспертов обеих стран для укрепления экономического сотрудничества и создания новых партнерств в секторах обороны и безопасности, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также энергетики.
Открывая форум, министр экономики Виктор Валайнис подчеркнул: «Польша является стратегически важным партнером для Латвии — как экономически, так и геополитически. Наше сотрудничество основывается на общих интересах по укреплению региональной безопасности, развитию технологий и созданию устойчивых цепочек поставок. Сегодняшний форум — это возможность перейти от разговоров к конкретным проектам, особенно в тех областях, где латвийские предприятия могут предложить решения с высокой добавленной стоимостью».
В сессии открытия приняли участие государственный секретарь Министерства экономического развития и технологий Польши Михал Барановски (Michał Baranowski, в видеообращении), сенатор Сената Польши Казимеж Клейна (Kazimierz Kleina), президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис, а также президент Польской торговой палаты Марек Клочко (Marek Kłoczko).
Государственный секретарь Министерства экономического развития и технологий Польши Михал Барановски: «Польша — значимый партнер для стран Балтии, в том числе для Латвии. Наши экономические связи уже сейчас тесны — наша страна является одним из главных торговых партнеров Латвии, а взаимный объем торговли достигает примерно 3,1 миллиарда евро, из которых более 2,5 миллиардов евро составляет польский экспорт. В то же время сохраняется существенный потенциал для дальнейшего роста, особенно за счет увеличения импорта из Латвии».
Структурированная программа с фокусом на практическое сотрудничество
Программа бизнес-форума построена с упором на развитие конкретных возможностей сотрудничества в рамках тематических панельных дискуссий по обороне и безопасности, ИКТ и энергетике.
В панельной дискуссии по обороне и безопасности принимают участие отраслевые эксперты обеих стран, в том числе представители Польской палаты технологий двойного назначения (Polish Dual Use Chamber), которая является важной платформой для содействия сотрудничеству в индустрии двойного назначения и обороны, а также эксперты компании WB Group. WB Group — одно из ведущих частных предприятий оборонной промышленности Польши, специализирующееся на беспилотных системах, решениях по управлению боем и современных военных технологиях, а также являющееся ключевым экспортным игроком польской оборонки.
В панельной дискуссии по ИКТ внимание уделяется цифровой трансформации, кибербезопасности и развитию международных технологических проектов с участием представителей ведущих технологических компаний Латвии и экспертов организации Digital Poland. Digital Poland — одна из важнейших организаций цифровой отрасли страны, объединяющая технологические компании и способствующая развитию цифровой экономики государства, в том числе в областях облачных технологий, искусственного интеллекта и услуг информационных технологий.
В свою очередь, на энергетической панели обсуждаются вопросы устойчивой энергии, инфраструктуры и регионального сотрудничества, в том числе в контексте развития портов и энергетических проектов.
Форум собрал около 100 участников — предпринимателей, инвесторов, политиков и исследователей. В завершение программы предусмотрена широкая сессия нетворкинга и индивидуальные (B2B) встречи, что является одним из важнейших практических преимуществ подобных форумов.
Экономические отношения Латвии и Польши характеризуются высоким объемом торговли и тесным индустриальным сотрудничеством. В 2025 году торговый оборот товаров и услуг обеих стран достиг примерно 3,9 миллиарда евро. Латвийский экспорт в Польшу составил около 1,06 миллиарда евро, в то время как импорт — около 2,88 миллиарда евро, что на данный момент образует отрицательный торговый баланс в размере около 1,8 миллиарда евро. Это одновременно указывает на существенный потенциал роста латвийского экспорта на этом рынке.
Торговые миссии как инструмент достижения конкретных результатов
Латвийско-польский бизнес-форум является частью организованных LIAA торговых миссий, целью которых является достижение конкретных бизнес-результатов — новых экспортных сделок, партнерств и инвестиционных проектов, способствующих латвийскому предпринимательству и стимулирующих создание новых рабочих мест. Такие визиты обеспечивают структурированную платформу для компаний, позволяя за короткое время наладить контакты с потенциальными партнерами по сотрудничеству и довести переговоры до практических проектов.
Среди участников с польской стороны на форуме представлены несколько значимых компаний и организаций из различных отраслей. Компания Signify Poland Sp. z o.o., занимающаяся решениями в области умного освещения и энергоэффективности, развивает современные технологические решения в освещении, в то время как инфраструктурное и строительное предприятие FABE Polska Sp. z o.o. специализируется на реализации масштабных инженерно-технических проектов. Предприятие отрасли электроники и полупроводников SEMICON Sp. z o.o. работает в секторе высоких технологий, а производитель индустриальных решений DEMARKO S.A. развивает специализированные технологии транспорта и промышленного оборудования.
Легницкая специальная экономическая зона способствует приходу иностранных инвесторов на польский рынок и развитию индустриальных проектов. В свою очередь, Польская палата технологий двойного назначения фокусируется на содействии инновациям и сотрудничеству в секторе безопасности и обороны. Сферу ИКТ и инноваций представляют компании цифровых технологий Phonemic Sp. z o.o. и SPLINE Sp. z o.o., разрабатывающие программное обеспечение и цифровые решения.
Директор LIAA Иева Ягере отмечает: «Польша — один из самых перспективных партнеров по сотрудничеству для латвийских компаний, особенно в сферах технологий и энергетики. Мы видим большой потенциал в развитии совместных проектов — как в оборонной индустрии, так и в цифровых решениях и умной энергетике. Задача LIAA — помочь предприятиям не только начать переговоры, но и дойти до конкретных договоров и долгосрочного сотрудничества в международных цепочках поставок».
Латвийско-польский бизнес-форум является центральным событием этого этапа торговой миссии, и после него латвийская делегация продолжит визит в Украину, где пройдет аналогичный бизнес-форум с фокусом на практическое сотрудничество и участие латвийских компаний в проектах восстановления Украины.
Участие в торговой миссии за рубежом LIAA организует в рамках софинансируемой Европейским союзом Программы развития инновационного предпринимательства малых и средних предприятий (МСП) при поддержке Европейского фонда регионального развития и государственного финансирования. Предприятие может участвовать в ней как на платной основе, так и получая поддержку по относящимся к делу расходам.
О Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA)
LIAA способствует конкурентоспособности латвийских предпринимателей, росту экспорта и привлечению инвестиций, а также развивает туристическую отрасль и реализует политику имиджа государства. Агентство действует как государственный партнер в развитии предпринимательства — от идеи до международных рынков. Обладая широкой сетью представительств за рубежом и региональными бизнес-центрами в Латвии, LIAA помогает компаниям расти и позиционирует Латвию как безопасную, инновационную и открытую страну в мировой экономике.