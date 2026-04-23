Страшные ожоги и глубокая изоляция: шокирующие подробности о жизни нового лидера Ирана
Издание The New York Times опубликовало подробности о жизни и состоянии преемника верховного лидера Ирана. После тяжелых ранений Моджтаба Хаменеи оказался в глубокой изоляции: доступ к нему имеют в основном врачи, а государственные приказы передаются по тайным дорогам с помощью курьеров.
Эпоха абсолютной власти, какой она была при аятолле Али Хаменеи, претерпевает изменения. По данным The New York Times, ключевые решения в сфере безопасности, войны и дипломатии все чаще принимают командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Тень Израиля и «врачебный кабинет» вместо правительства
По данным источников издания, Моджтаба Хаменеи находится под беспрецедентной охраной и постоянным наблюдением медиков. Высшие командиры КСИР и чиновники избегают личных встреч с ним, опасаясь, что израильская разведка сможет отследить их перемещения и нанести удар по укрытию аятоллы.
В итоге круг общения Хаменеи сузился до медицинского персонала. Примечательно, что в процессе его лечения лично участвуют президент Ирана Масуд Пезешкиан, который является кардиохирургом, и министр здравоохранения.
Состояние здоровья: три операции и борьба за речь
Несмотря на тяжесть полученных травм, иранские источники утверждают, что Хаменеи сохраняет ясный ум и активно вовлечен в происходящее. Картина его физического состояния остается сложной: одну ногу оперировали трижды, и сейчас лидер ожидает протезирования. После операции на руке он постепенно восстанавливает её функции. Кроме того, из-за сильных ожогов лица и губ ему затруднительно говорить; в будущем преемнику потребуется пластическая операция.
Связь через запечатанные конверты
Чтобы избежать цифрового следа и перехвата сигналов, связь с лидером поддерживается архаичными, но надежными способами. Сообщения передаются в рукописном виде — в запечатанных конвертах, которые по цепочке доставляют доверенные курьеры. Чтобы добраться до укрытия Хаменеи, они используют автомобили и мотоциклы, передвигаясь как по шоссе, так и по проселочным дорогам. Его указания возвращаются тем же путем.
Новая реальность: власть переходит к генералам
Главный политический вывод аналитиков: Хаменеи-младший, в отличие от своего отца, больше не является единоличным арбитром. На данный момент он делегировал право принятия ключевых решений генералам КСИР.
Тесные связи Моджтабы с военными зародились еще в подростковом возрасте, когда он ушел добровольцем на фронт ирано-иракской войны. Те «окопные» знакомства сегодня превратились в мощнейший политический альянс. Хотя реформисты и ультраконсерваторы всё еще ведут дискуссии в парламенте, реальная власть в сфере безопасности и внешней политики теперь сосредоточена в руках людей в погонах.
Иран вступил в период, когда статус верховного лидера остается сакральным, но реальный курс страны определяют те, кто держит в руках оружие.