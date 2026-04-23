Требуется 20-летний специалист с 10-летним стажем: суровые реалии латвийского рынка труда
Знакомая картина: вы открываете вакансию на позицию помощника или младшего специалиста, а в требованиях — три года стажа, знание трех языков и диплом магистра. Получается какой-то парадокс: чтобы устроиться на работу, тебе уже нужен опыт, но чтобы его получить, тебя сначала должны куда-то взять. Исследование компании Evolution Latvia подтвердило то, о чем молодые латвийцы говорят уже давно: начать карьеру в нашей стране — тот еще квест.
Ожидание vs Реальность
Для большинства вчерашних студентов переход из аудитории в офисное кресло напоминает прыжок в холодную воду. Опрос показал, что почти 60% молодых людей считают выход на рынок труда делом крайне сложным. И только 1% счастливчиков заявили, что им было «очень легко».
Самые большие пессимисты — это ребята от 16 до 24 лет. И их можно понять: когда тебе 19, а от тебя требуют портфолио как у ветерана труда, опускаются руки.
Хит-парад трудностей: не только опыт
Конечно, отсутствие строчки в резюме — это главный камень преткновения (его упомянули 79% опрошенных). Но есть и другие «болевые точки», которые мешают молодым и дерзким начать зарабатывать:
- Завышенная планка. 63% респондентов считают, что работодатели требуют слишком многого для «входных» позиций.
- Скромный старт. Больше половины жалуются на низкие зарплаты в начале пути. Жить на что-то надо, а «минималка» при нынешних ценах на аренду в Риге — это вызов.
- Одиночество в профессии. Многим не хватает элементарной поддержки или наставника, который объяснит, как всё устроено.
- Фактор «кумовства». Каждый четвертый уверен: без полезных связей и знакомств на хорошую работу не попасть.
Взгляд с другой стороны: почему компаниям пора «снизить тон»
Иева Гриетена, эксперт из Evolution Latvia, подчеркивает важную вещь: работодатели сами загоняют себя в ловушку. Если не брать новичков и не учить их «под себя», то скоро работать будет просто некому.
«Это идеальная возможность для бизнеса — вырастить лояльного сотрудника с нуля. В нашей компании, например, почти 70% коллектива — это молодежь до 30 лет. Мы даем стипендии, помогаем совмещать работу с учебой. И это окупается: люди, пришедшие на самые простые должности, потом вырастают в руководителей», — отмечает Иева.
Рынку труда в Латвии нужна перезагрузка. Молодежь не ленится — она просто упирается в закрытые двери. Чтобы система заработала, компаниям придется стать чуть более «человечными»: предлагать реальные стажировки, адекватные программы обучения и, главное, давать тот самый первый шанс. Ведь когда-то и нынешние топ-менеджеры пришли на свою первую работу, не умея ровным счетом ничего.