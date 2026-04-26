48-летний мужчина покончил жизнь самоубийством после неудачной стоматологической процедуры в Турции

Джон Дентон в январе 2020 года попал в тяжелую мотоциклетную аварию, после которой лишился передних зубов. Отец двоих детей утверждает, что это вызвало «разрушение» его зубов, однако когда он обратился за помощью к стоматологу в Великобритании, он понял, что не может позволить себе лечение стоимостью не менее 30 тысяч фунтов стерлингов. Состояние зубов Джона продолжало ухудшаться. В январе этого года водитель-доставщик решил потратить 3500 фунтов и отправиться в Турцию, чтобы получить новую улыбку. После того как ему установили 14 имплантов, он утверждает, что остался с болью, а когда вернулся в Великобританию, его нижние зубы выпали.