48-летний мужчина покончил жизнь самоубийством после неудачной стоматологической процедуры в Турции
Польский мигрант из Великобритании покончил с собой после неудачной стоматологической процедуры в Турции, оставившей его без зубов и приведшей к разрушению качества жизни и тяжелой депрессии.
Родившийся в Польше отец троих детей покончил с собой после того, как после неудачной стоматологической процедуры в Турции он полностью остался без зубов. 48-летний Павел Буковский был найден мертвым в своем доме. После неудачной процедуры он страдал от тяжелой депрессии.
Водитель погрузчика заплатил за удаление зубов и установку имплантов в частной клинике в Турции, желая сэкономить, однако решение поехать лечиться за границу превратилось в кошмарный опыт. Он думал, что в январе ему установят временные протезы перед установкой постоянных имплантов, однако отца троих детей отправили домой без зубов и сообщили, что ему придется ждать шесть месяцев до установки имплантов. Его скорбящая вдова Дария Буковская на судебном заседании в Норфолке сказала: «Он потерял всякую надежду на то, что ситуация может улучшиться. Несмотря на все наши усилия поддержать его, в конце концов нам не удалось его спасти».
Буковская отметила, что ее муж, родившийся в Польше, всегда гордился собой, однако его самооценка была серьезно подорвана неудачной стоматологической процедурой. «Он всегда заботился о себе, своем внешнем виде и здоровье», — сказала Буковская. «К сожалению, после удаления всех зубов клиника сообщила ему, что дальнейшее лечение невозможно продолжить. Его отправили домой без зубов и сказали вернуться через шесть месяцев. Это было для него эмоционально разрушительно». После неудачной процедуры Буковский не мог нормально есть и, по мере ухудшения его психического состояния, начал злоупотреблять алкоголем.
«Он был глубоко эмоционально сломлен — потеря зубов разрушила его самооценку и чувство надежды. Несмотря на нашу постоянную поддержку — мою и наших дочерей — он все больше отдалялся от нас».
Его жена добавила: «Павел был моим любимым мужем, отцом нашей дочери и замечательным отчимом для моих двух дочерей от предыдущих отношений. Он был сыном, братом и очень ценимым другом. Павел был чрезвычайно умелым и находчивым — таких людей называют мастерами. Он сам выполнял любые ремонтные работы».
Еще один ужасный опыт в Турции
Несколько дней назад издание Mirror сообщило о еще одном крайне негативном опыте стоматологической процедуры в Турции, где еще один мужчина также остался без зубов.
Джон Дентон в январе 2020 года попал в тяжелую мотоциклетную аварию, после которой лишился передних зубов. Отец двоих детей утверждает, что это вызвало «разрушение» его зубов, однако когда он обратился за помощью к стоматологу в Великобритании, он понял, что не может позволить себе лечение стоимостью не менее 30 тысяч фунтов стерлингов. Состояние зубов Джона продолжало ухудшаться. В январе этого года водитель-доставщик решил потратить 3500 фунтов и отправиться в Турцию, чтобы получить новую улыбку. После того как ему установили 14 имплантов, он утверждает, что остался с болью, а когда вернулся в Великобританию, его нижние зубы выпали.
Когда он снова отправился в Турцию в марте на проверку, Джон утверждает, что стоматолог удалил все его импланты, вместо того чтобы их исправить. Он говорит, что теперь не может даже есть мягкий торт и хотел бы вернуть время назад и не делать эту процедуру.