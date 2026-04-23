От прихожей до ванной: дизайнер показал, где в доме скрываются лишние места для хранения
Знакомая многим дилемма: как найти место для всех своих вещей и при этом не утонуть в домашнем беспорядке. Недавний опрос показывает, что каждый третий (33%) опрошенный в Латвии считает, что дома не хватает места для одежды и обуви, а более трети (37%) жителей Латвии мечтают о большем количестве мест для хранения на кухне. Дизайнер интерьера рекомендует простые и доступные решения, чтобы более разумно и функционально использовать пространство в доме.
Прихожая: места для хранения больше, чем кажется
Прихожая часто бывает одним из самых компактных помещений в доме, но при этом несет довольно серьезную нагрузку. Чтобы избежать визуального шума и освободить место на полу, дизайнер интерьера советует использовать стены и другие вертикальные поверхности как дополнительное пространство для хранения. Например, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус отмечает, что в подвесной органайзер отлично поместятся тапочки, обувь или зонтики, а крючки на разной высоте прекрасно подходят для рюкзаков, сумок и ключей. Чтобы навести еще больше порядка, можно добавить наклейки - тогда всегда знаешь, что где лежит. Он также рекомендует обратить внимание на мебель двойного назначения - например, скамью или вешалку для одежды с местом для хранения обуви.
Гостиная: место для хобби и повседневных вещей
Во многих домах гостиная - это пространство для больших и маленьких. "Когда комнате нужно вместить в себя нужды всей семьи, она легко становится тесной, особенно если и так небольшая. Чтобы найти место для всех вещей, ищите простые, но умные решения. В угловом стеллаже поместится куда больше любимых книг, фотографий и других дорогих сердцу вещей, он заполнит пустой угол и может даже стать декоративным акцентом комнаты, а подставка для растений поможет освободить подоконник и создать уютный зеленый оазис", - говорит Римкус. Кроме того, дизайнер интерьера советует не забывать о компактном, но очень практичном предмете мебели - пуфе. Он одновременно служит и для рассаживания гостей, и местом для хранения принадлежностей для хобби.
Спальня: тайное хранилище под кроватью
"Когда мы изучаем жилье людей, чтобы лучше понять их повседневные потребности, то видим, что и у спальни часто бывает много дополнительных функций. Нередко она превращается в дополнительное место для хранения зимней одежды, теплых одеял и даже спортивного инвентаря. И при этом многие признаются, что чистая и убранная спальня помогла бы им лучше спать", - отмечает Римкус. Поэтому он советует использовать пространство с умом. Чтобы выжать максимум из шкафа в спальне, дизайнер интерьера предлагает совмещать штанги для одежды на разной высоте - так поместится больше вещей - и использовать нижнюю часть шкафа, чтобы складывать туда коробки с обувью или постельным бельем. А теплую одежду, спортивную экипировку или другие сезонные вещи, уложенные в удобные плоские коробки, можно разместить под кроватью - это сэкономит место и в шкафу, и на полу.
Ванная: компактные решения
По словам дизайнера интерьера, типичная ванная комната - около пяти квадратных метров, но часто в ней одновременно размещаются и ванна, и стиральная машина. Чтобы использовать ее по максимуму, нужна тщательная планировка. Например, полка, установленная над стиральной машиной или унитазом, поможет создать дополнительное место для хранения моющих средств, полотенец или даже маленьких коробок с мелочами. А узкая корзина для белья отлично впишется в промежуток между душевой кабиной и тумбой под раковиной.
Кухня: больше места в том же месте
Кухня, пожалуй, единственное помещение в доме, где мест для хранения больше всего - и все же многим хочется еще. Чтобы выжать максимум из кухонных шкафов, дизайнер интерьера обращает внимание на одно простое, но очень эффективное решение - полки-вставки. Разделение полки на отдельные уровни помогает создать больше места для посуды или продуктов.
Еще один полезный совет от Римкуса - использовать место под верхними шкафчиками, разместив там полочки для специй и сделать крючки для самой ходовой кухонной утвари. Так столешница остается свободной, а нужные вещи всегда будут под рукой.