В Кулдиге 2-летний ребенок оказался один на проезжей части и не смог сказать, где его родители
21 апреля в Кулдиге на проезжей части заметили ребенка около двух лет. Благодаря действиям прохожего удалось предотвратить возможную угрозу для малыша, а к разрешению ситуации подключились Государственная и муниципальная полиция.
21 апреля около 20:00 сотрудники Государственной полиции получили вызов в Кулдигу, где, как сообщил звонивший, на улице Дзирнаву находится потерявшийся ребенок примерно двух лет. Когда на место прибыли сотрудники отдела реагирования Северокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции, они встретили мужчину, который пояснил, что около 19:50 находился на улице Дзирнаву в Кулдиге и заметил маленького ребенка, вышедшего на проезжую часть.
Ребенок находился на улице без присмотра, рядом с ним не было родителей. Мужчина отвел малыша с дороги в безопасное место и спросил, куда тот идет. Ребенок ответил, что идет домой. На вопрос, как зовут папу, он ответил: «папа», а на вопрос, как зовут маму, — «мама». Когда его спросили, где он живет, ребенок показал в сторону одного из домов на улице Дзирнаву.
Мужчина направился к указанному дому, постучал в дверь квартиры, однако открывшая дверь женщина сказала, что это не ее ребенок. После этого он обошел дом и подошел к двум мужчинам, которые также сказали, что не видели такого ребенка. Тогда были вызваны экипажи Государственной и муниципальной полиции.
Ребенок был встревожен, плакал и не мог ответить на задаваемые ему вопросы. В тот момент, когда вместе с сотрудниками полиции самоуправления Кулдиги уже было принято решение отправиться на поиски родителей, во двор дома на улице Дзирнаву пришел мужчина и пояснил, что ребенок, находящийся у полицейских, — его двухлетний сын.
Мужчина рассказал, что около 20:00 находился на стадионе в Кулдиге вместе со своими четырьмя малолетними детьми. Там он тренировался вместе с другими людьми и своей женой, но затем жена ушла домой, оставив детей на его попечение. Пока мужчина выполнял упражнения, дети играли на стадионе, пока он не заметил, что его двухлетнего сына рядом больше нет.
После этого мужчина вместе с другими детьми и находившимися на стадионе людьми начал поиски сына. Они осмотрели помещение манежа на стадионе и, убедившись, что ребенка там нет, решили продолжить поиски в ближайших окрестностях города. Во время поисков мужчина позвонил по номеру экстренной помощи, а затем, направляясь в сторону улицы Дзирнаву, встретил человека, который сообщил, что неподалеку находится экипаж Государственной полиции с маленьким ребенком.
Услышав это, мужчина побежал к полицейским, где и нашел своего пропавшего сына. В связи с произошедшим он заявил, что очень сожалеет, тяжело переживает случившееся и признает свою вину, подчеркнув, что это первый и последний раз, когда произошло нечто подобное.
В отношении мужчины начат процесс об административном правонарушении за оставление без присмотра ребенка младше семи лет лицом, ответственным за его надзор. Согласно Закону о защите прав детей, за такое нарушение может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 210 евро. Материалы дела переданы в административную комиссию Кулдигского края, которая примет решение о размере наказания.
Государственная полиция выразила благодарность жителю, который не остался равнодушным и, заметив маленького ребенка на улице, немедленно вмешался в ситуацию.
Полиция напоминает, что дети очень любознательны, поэтому за ними необходимо следить даже тогда, когда кажется, что за короткое время ничего не случится. Дети стремятся познавать мир, но еще не умеют распознавать опасность. Родителей призывают заранее научить детей называть имена родителей, домашний адрес и другую важную информацию, которая в критической ситуации может помочь быстрее найти решение и оказать существенную помощь.