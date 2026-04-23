С Бони на Мелони: пропагандист Соловьев, продолжая женоненавистнические тирады, назвал премьера Италии "фашистской тварью" и "злой бабенкой"

«Европа вступила в войну с нами. Это было слышно по заявлениям Мерца. Это было слышно по заявлениям… vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata [позор человеческой расы, природное чудовище, патентованная идиотка]. Giorgia PuttaMeloni (Соловьев намеренно искажает фамилию Meloni, добавляя перед ней часть слова puttana (шлюха) — Прим. ред.). Che brutta donnuccia. Cattiva [какая плохая, злая бабенка]. Вот эта Мелони, фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла с совсем другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась в верности. Non ne bisogna discutere questo punto di vista. Questa è una realtà vera (Соловьев с небольшой грамматической ошибкой сказал: «Не нужно обсуждать эту точку зрения. Это чистая правда». — Прим. ред.). Даже не надо обсуждать эту точку зрения, это истина в конечной инстанции. <...> Европейские пид**асы должны ответить за свои преступления».