С Бони на Мелони: пропагандист Соловьев, продолжая женоненавистнические тирады, назвал премьера Италии "фашистской тварью" и "злой бабенкой"
После скандала с блогеркой Викторией Боней, которую пропагандист Владимир Соловьев назвал "потрепанной шалавой", он обрушился на премьер‑министра Италии Джорджию Мелони. В прямом эфире он на итальянском языке назвал ее "патентованной идиоткой", "фашистской тварью" и "позором человеческой расы". В ответ Мелони, которая получила поддержку от всех политических сил республики, подчеркнула, что "пропагандист режима не может читать нам нотации". А в МИД Италии вызвали российского посла для выражения протеста.
Пропагандист Владимир Соловьев в своей программе «Полный контакт» от 16 апреля обрушился с оскорблениями на премьер-министра Италии Джорджию Мелони. На итальянском языке он назвал ее «патентованной идиоткой, злой бабенкой, позором человеческой расы» и «Джорджией ШлюхойМелони», а также обвинил в фашизме, предательстве итальянских избирателей и американского президента Дональда Трампа.
Полный текст: что сказал Соловьев?
«Европа вступила в войну с нами. Это было слышно по заявлениям Мерца. Это было слышно по заявлениям… vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata [позор человеческой расы, природное чудовище, патентованная идиотка]. Giorgia PuttaMeloni (Соловьев намеренно искажает фамилию Meloni, добавляя перед ней часть слова puttana (шлюха) — Прим. ред.). Che brutta donnuccia. Cattiva [какая плохая, злая бабенка]. Вот эта Мелони, фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла с совсем другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась в верности. Non ne bisogna discutere questo punto di vista. Questa è una realtà vera (Соловьев с небольшой грамматической ошибкой сказал: «Не нужно обсуждать эту точку зрения. Это чистая правда». — Прим. ред.). Даже не надо обсуждать эту точку зрения, это истина в конечной инстанции. <...> Европейские пид**асы должны ответить за свои преступления».
Мелони в ответ на эти оскорбления, не называя Соловьева прямо, сказала, что «усердный пропагандист режима не может читать нотации ни о последовательности, ни о свободе». «Но уж точно не этим карикатурам под силу заставить нас свернуть с пути. Мы, в отличие от других, не имеем ни ниточек, ни хозяев и не получаем приказов. Наш компас остается один: интерес Италии. И мы будем следовать ему с гордостью, назло пропагандистам всех широт», — написала итальянский премьер 21 апреля в Х.
В марте 2022 года власти Италии арестовали недвижимость Соловьева на озере Комо из-за включения в санкционные списки Евросоюза. Арестовано как минимум две виллы общей стоимостью около 8 млн евро.
Как Мелони, по мнению Соловьева, «предала» Трампа?
Говоря о «предательстве», Соловьев, вероятнее всего, имел в виду недавний конфликт между Мелони, Ватиканом и Трампом. Американский лидер раскритиковал папу римского Льва XIV и сказал, что тот якобы выступает за то, чтобы позволить Ирану владеть ядерным оружием (как отмечает CNN, понтифик никогда не говорил таких слов).
По мнению Трампа, понтифик «ужасен во внешней политике» и проявляет слабость в вопросах преступности. Позже Лев XIV заявил, что не намерен спорить с президентом США, и подчеркнул, что пока гибнет множество невинных людей, кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход. Эту позицию папы поддержала и Мелони: она назвала слова Трампа недопустимыми.
«Я думал, что она [Мелони] смелая, но ошибался. <...> На самом деле, единственное, что тут есть недопустимого, — это она, потому что ей безразлично, будет ли у Ирана ядерное оружие.
А ведь с таким арсеналом Иран, будь у него такая возможность, за пару минут стер бы Италию с лица земли», — сказал Трамп в ответ.
Российского посла вызвали в МИД Италии
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о своей полной солидарности и поддержке Мелони. Он также распорядился вызвать в МИД посла России в Италии Алексея Парамонова, чтобы выразить протест в связи с недопустимыми оскорблениями Соловьева в адрес главы итальянского правительства.
Сам Парамонов выразил недоумение по поводу этого вызова и сказал, что обвинять руководство России из-за слов одного ведущего и раздувать скандал — это «работа антироссийских сил внутри итальянского глубинного государства, связанных с Украиной».
Как утверждает Парамонов, российское правительство никогда не нападало на премьер-министра. В ответ на это Таяни подчеркнул, что Италия не может терпеть такие оскорбительные слова, тем более если они идут от представителей российского телевидения и на официальных каналах.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оскорбления Соловьева в адрес Мелони, заявила в разговоре с Осторожно Media, что «международный скандал — это спонсирование Италией неонацистского режима», и «Соловьев это видит»:
«Стилистика у всех своя. Но не видеть фактов нельзя. Наоборот, когда речь идет об убийстве наших граждан, мирных жителей, нужно бить в набат. И использовать все методы».
Мелони поддержали и союзники, и оппозиция
Все политические силы Италии — от союзников Мелони до оппозиции — осудили высказывания Соловьева, рассказывает газета La Repubblica. Президент Италии Серджо Маттарелла направил Мелони послание солидарности, в котором назвал высказывания Соловьева «вульгарными». Лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини назвал оскорбления «неприемлемыми»: «Солидарность Джорджии — без всяких “но”», — добавил он.
Лидер Демократической партии Элли Шлейн со стороны оппозиции отметила, что российский телеведущий, выступающий рупором Кремля, позволил себе неприемлемые сексистские обвинения в адрес Мелони. Она добавила, что любой, кто оскорбляет представителей итальянских институтов, оскорбляет всю страну, и они этого не потерпят.
Лидер партии Italia Viva Маттео Ренци и глава «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте также выразили солидарность «в связи с недопустимыми и вульгарными личными оскорблениями». Сенатор Италии и лидер либеральной партии «Действие» Карло Календа назвал Соловьева «преступником» и «сообщником диктатора-убийцы», заявив, что тот произносит непристойности в адрес премьер-министра.
Вице-президент Европейского парламента Пина Пичьерно назвала Соловьева «соратником и сообщником военного преступника Владимира Путина». Лидер партии «Зеленые и левые альянс» (AVS) Анджело Бонелли заявил, что слова российского ведущего против Мелони «вульгарны» и «неприемлемы» и должны быть решительно отвергнуты.
Организационный руководитель партии «Братья Италии» Джованни Донцелли заявил: «В очередной раз из Москвы приходят недопустимые атаки на Италию: оскорбления, которые нас не запугивают, и мы возвращаем их отправителю».
Оскорбления в адрес Виктории Бони
Недавно Соловьев также обрушился в прямом эфире на блогерку Викторию Боню, бывшую телеведущую «Дома-2» с почти 13 млн подписчиков в инстаграме. Как рассказывала «Новая-Европа», началось всё с того, что она обратилась через свой блог к Владимиру Путину «от всех неравнодушных россиян» и перечислила пять острых проблем в России, менее чем за сутки собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев.
Это обращение вызвало общественный резонанс: его заметили многие блогеры и даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что в видео «затрагиваются многие темы», которые «не оставлены без внимания», так как над ними ведется большая работа. Сама Боня после этих слов со слезами поблагодарила Пескова, заявив, что тронута вниманием Кремля.
Позднее в тот же день пропагандист Соловьев выступил с жесткой критикой в адрес блогерки: он назвал ее «несчастной пожилой барышней», «внедренным агентом» Владимира Зеленского, действующим в рамках некой кампании, развернутой против нее же самой. А также спросил: «Что у нее с губами, что у нее с лицом».
«Не этой потрепанной шалаве открывать свой рот и засорять пространство», — выразился Соловьев и сообщил, что обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в Министерство юстиции и в Генеральную прокуратуру, чтобы «проверить ее действия на предмет нарушения российского законодательства».
В ответ Боня заявила, что готовит коллективный иск против Соловьева, а также депутата Госдумы Виталия Милонова — из-за их женоненавистнических высказываний.