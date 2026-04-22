Использовать пенсионные накопления на лекарства и лечение? В Сейме из-за этой идеи начался спор
Союз зеленых и крестьян (СЗК) предлагает разрешить людям использовать средства, накопленные на втором уровне пенсий, для покрытия медицинских расходов, но "Новое единство" уверено, что изменения в пенсионном законе в предвыборный период было бы безответственным. Аналогичное мнение выразили и "Прогрессивные".
Как заявил глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц, позиция его партии не изменилась - было бы опасно и безответственно браться за изменение закона о пенсиях в предвыборный период.
Хотя в пенсионной системе есть сферы, которые можно улучшить в будущем, в том числе функционирование второго уровня пенсий, например, снижение комиссионных, которое уже было реализовано в текущем парламентском сроке, эти вопросы следует оценивать тщательно и в сотрудничестве с экспертами в этой области, специалистами по социальному обеспечению и Банком Латвии, сказал политик.
По мнению Юревица, в предвыборной атмосфере открывать пенсионную систему для политических дискуссий без всесторонней и ответственной оценки нежелательно как для будущих пенсионеров, так и для нынешних получателей пенсий. Партии должны работать над своими программами и видением следующего политического цикла, в том числе по пенсионным вопросам, а не принимать сейчас поспешные решения в парламенте.
Юревиц добавил, что непродуманное вмешательство в пенсионную систему в предвыборный период может иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе, и поэтому такие действия можно считать безответственными.
В настоящее время пенсионный капитал второго уровня может быть использован только при выходе на пенсию по старости или в случае смерти участника программы. Депутаты СЗК считают, что в условиях, когда система здравоохранения не в порядке и в ней имеются существенные недостатки, когда люди не могут получить необходимую медицинскую помощь или своевременно приобрести назначенные врачом лекарства, нужна дискуссия об использовании капитала второго уровня пенсий на оправданные медицинские расходы.
Согласно предложению СЗК, Кабинет министров должен установить диагнозы и другие критерии для обращения за средствами из пенсионных накоплений второго уровня.
Глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев сказал агентству LETA, что "Прогрессивные" по-прежнему не поддерживают открытие закона до выборов из-за риска, что политики могут принять непродуманные решения. Партия также не поддерживает предложение разрешить изъятие накопленного капитала.