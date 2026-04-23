Жителям Тукумса повезло - в городе построят новые квартиры. Но жить в них смогут лишь избранные

«За 30 лет после восстановления независимости Латвии в Тукумсе построено, по сути, всего три новых дома. Сформировалась очередь специалистов на арендное жилье, и самоуправление может предлагать его только в уже существующих старых многоквартирных домах. Например, на последнем заседании думы мы принимали решение о предоставлении таких квартир Тукумской больнице для молодых врачей. Уровень жизни жителей, особенно молодых специалистов и семей, растет, как и требования к условиям проживания. Мы с надеждой смотрим на эту программу, понимаем, что жилье в новых, энергоэффективных зданиях необходимо, а также важно, что расходы на содержание будут ниже», — говорит председатель думы Тукумского края Гундарс Важа.