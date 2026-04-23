Жителям Тукумса повезло - в городе построят новые квартиры. Но жить в них смогут лишь избранные
В Тукумсе в рамках программы государственно-частного партнерства «Арендное жилье для специалистов Латвии» в сотрудничестве с (Valsts nekustamie īpašumi - VNĪ) и Министерством финансов Латвии к 2030 году на улице Смилшу, 54, планируется построить 150 доступных по цене арендных квартир.
Программа «Арендное жилье для специалистов Латвии» является одним из самых масштабных проектов развития жилья в формате государственно-частного партнерства в стране, реализуемых VNĪ совместно с самоуправлениями и частным сектором. Она направлена на расширение жилищного фонда и развитие регионов.
В Тукумсе в настоящее время проживает 16 182 человека. Земельный участок, выделенный самоуправлением на улице Смилшу, 54, расположен на окраине города, но в удобном месте — рядом находится детский сад, а ближайшая школа расположена примерно в 5–10 минутах. Пользователями доступного арендного жилья станут специалисты, определенные самоуправлением.
«За 30 лет после восстановления независимости Латвии в Тукумсе построено, по сути, всего три новых дома. Сформировалась очередь специалистов на арендное жилье, и самоуправление может предлагать его только в уже существующих старых многоквартирных домах. Например, на последнем заседании думы мы принимали решение о предоставлении таких квартир Тукумской больнице для молодых врачей. Уровень жизни жителей, особенно молодых специалистов и семей, растет, как и требования к условиям проживания. Мы с надеждой смотрим на эту программу, понимаем, что жилье в новых, энергоэффективных зданиях необходимо, а также важно, что расходы на содержание будут ниже», — говорит председатель думы Тукумского края Гундарс Важа.
Согласно соглашению, самоуправления уполномочивают VNĪ как публичного партнера начать и провести процедуру закупки для привлечения частного партнера. Тендер планируется объявить осенью 2026 года для реализации этого проекта государственно-частного партнерства, основанного на платежах за доступность, со сроком около 27 лет.
В целом заключенные соглашения предусматривают, что в рамках первой очереди программы будет построено 1290 квартир: в Тукумсе — 150 квартир (улица Смилшу), в Екабпилсе — 140 квартир (улица Целтниеку), в Цесисе — 100 квартир (улица Фестивала), в Гулбене — 48 квартир (улица Малиенас), в Даугавпилсе — 120 квартир (улица Нометню, 103) и в Риге — 732 квартиры (улицы Тинужу, Межрозишу и Озолциема).
