В Грузии намерены завоевать симпатию Дональда Трампа, построив в Тбилиси здание его имени в 70 этажей
«Грузинская мечта» предпринимает очередную попытку помириться с Америкой. На этот раз для этого решено реализовать, наконец, проект строительства в Грузии Trump Tower, который прежде грузинские власти презрительно называли «трюком» Саакашвили. Станет ли проект реальностью или это просто способ привлечь внимание Вашингтона и уберечься от санкций — мнения на эту тему собрала Ия Баратели.
Высокие стандарты имени Трампа
О том, что семейная фирма президента Трампа украсит своим брендом роскошный и самый высокий в стране небоскреб, грузинская общественность узнала не от мэрии или правительства, а из статьи в американской газете The Wall Street Journal. Статья была размещена в разделе «недвижимость» с пометкой «эксклюзив».
Строить небоскреб будут известные на рынке грузинские девелоперы. Ни Дональд Трамп, ни его семья не будут ни инвесторами, ни девелоперами, ни владельцами или управляющими проекта Trump Tower Tbilisi. Достаточно того, что они продают свой бренд и помогают «раскручивать проект». Поэтому уже на этапе презентации проект гремит и блестит, как и полагается всему, что носит имя Трампа.
Башня Трампа в Тбилиси претендует на звание самого высокого здания на Кавказе — в 70 этажей (если, конечно, в Грозном не достроят небоскреб «Ахмат Тауэр» с заявленной высотой в 102 этажа).
Над архитектурным решением небоскреба будет работать крупнейшее архитектурное бюро Gensler, среди проектов которого такие знаменитые здания, как второй по высоте небоскреб в мире Shanghai Tower, «Ростех-Сити» в Москве и здание Европейского совета в Брюсселе.
Планы Trump Organization официально подтвердил сын Дональда Трампа и исполнительный вице-президент компании Эрик Трамп. «Тбилисский проект закрепит наш глобально признанный высший стандарт. Имя Трампа является синонимом одних из самых роскошных проектов в сфере недвижимости в мире, и Trump Tower Tbilisi является продолжением этого наследия».
Когда начнется строительство, пока не известно. Как будет выглядеть самый высокий в Грузии небоскреб, каковы будут планы по продажам, обещают объявить «в ближайшие месяцы».
А пока компания Трампа не скупится на комплименты Тбилиси, сравнивая грузинскую столицу с «такими развивающимися центрами роскоши, как Лиссабон и Дубай на ранней стадии развития». Кроме того, Грузии в придачу к небоскребу обещают инвестиционный бум: «Башня призвана сыграть определяющую роль в превращении Тбилиси в центр международных инвестиций, культуры и элитного образа жизни на пересечении Восточной Европы и Азии».
В 2006 году компания Трампа требовала у московских девелоперов 20 миллионов долларов за право использовать имя в названии небоскреба в Москве. Предполагается, что не меньшую сумму заплатили и грузинские партнеры Трампа. Это Archi Group, Biograpi Living и Blox Group — все эти компании принадлежат приближенным к правительству бизнесменам.
Грузинские застройщики уже давно пытались купить лицензию на использование имени Трампа, и не последнюю роль в переговорах сыграл участвующий в проекте на правах девелопера самый известный в Америке грузинский баскетболист Заза Пачулия — двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
Кроме того, заявлено участие в проекте американской компании Sapir Organization, которую возглавляет Алекс Сапир — сын легендарного грузинского еврея-эмигранта Тамира Сапира (а по советскому паспорту — Темура Сепиашвили), сумевшего в Америке 90-х пройти путь от таксиста до миллиардера и наладить с будущим президентом Трампом не только сотрудничество в области скупки недвижимости на Манхэттене, но и теплую дружбу семьями. Тамир Сапир был партнером в проекте строительства отеля Trump SoHo на Манхэттене в 2006 году.
До того как стать политиком, Трамп прославился именно как магнат, выгодно продающий небоскребы. Свою первую «Башню Трампа» он построил в Нью-Йорке, на углу Пятой авеню и 57-й улицы Манхэттена, рядом с магазином «Тиффани». За один только 1998 год Трамп заработал на этом небоскребе 100 млн долларов. Впоследствии он стал активно эксплуатировать франшизу, то есть брать деньги только за то, чтобы небоскребы получали его имя, безо всякого участия в их строительстве.
Эта практика обычно прекращалась в то время, когда Трамп возвращался в политику: несколько его проектов, в том числе в Грузии и в Азербайджане, в период его первого президентства в 2017 году были закрыты из-за возможного конфликта интересов.
С тех пор многое изменилось, и теперь автор статьи в WSJ отмечает, что в последние годы The Trump Organization всё чаще вступает в международные лицензионные и брендинговые соглашения. А после переизбрания Трампа на второй срок семейная компания Трампов значительно активизировала участие в международных проектах, включая Ближний Восток, Вьетнам и Индию.
Издание признает, что Трамп формально передал право собственности на компанию в 2017 году, однако всё еще остаются вопросы, какую личную финансовую выгоду получает президент от Trump Organization.
Кроме того, напоминают СМИ, семейную компанию Трампов в 2024 году оштрафовали на 355 миллионов долларов после суда по делу о мошенничестве. И хотя штраф удалось снизить до 175 миллионов долларов, компания пережила «корпоративную смертную казнь», так как возможности Trump Organization вести бизнес в Нью-Йорке на несколько лет были резко ограничены.
Семь небоскребов на месте парка
Из заявления семейной компании Трампов также стало известно, что их башня в Тбилиси станет «частью многофункционального комплекса», то есть небоскреб будет не один: «С захватывающим видом на Центральный парк и престижным местоположением, Trump Tower Tbilisi станет центральным элементом многофункционального комплекса, который объединит роскошные резиденции, премиальные торговые площади, рестораны мирового класса и высококлассные услуги в сфере образа жизни», — сказано в официальном сообщении.
Насчет «захватывающего вида на Центральный парк» — это пока явное преувеличение, так как строительство небоскреба планируется на месте бывшего тбилисского ипподрома, расположенного в районе Сабуртало.
Власти «Грузинской мечты» уже шесть лет обещают, что построят на этом заросшем травой пустыре что-то вроде нью-йоркского Центрального парка, однако дальше предвыборных презентаций дело не пошло — никакой организованной парковой зоны на ипподроме так и не появилось. Более того, недавно стало известно о планах строительства на этом месте целых семи высотных зданий, одним из которых, самым высоким, станет «Трамп Тауэр».
Территорию бывшего ипподрома в свое время, еще до прихода в политику, приобрел миллиардер Бидзина Иванишвили. Перед выборами в 2020 году было заявлено о том, что Иванишвили дарит эту территорию городу — именно для того, чтобы создать здесь Центральный парк. Обсуждение этого долгожданного проекта становилось «гвоздем» пиар-компаний правящей партии уже на нескольких выборах мэра Тбилиси. В последний раз парк обещали открыть к концу 2026 года, причем сообщалось, что принадлежащий Иванишвили фонд «Карту» инвестирует в строительство как минимум 20 млн лари (около 7,4 млн долларов).
После сообщений о строительстве башни Трампа тбилисское издание деловых новостей BMG перепроверило данные в публичном реестре и выяснило, что земля, на которой планируется стройка, всё еще принадлежит фонду «Карту», то есть Иванишвили, и всё еще не передана застройщикам парка. Речь идет о земельных участках общей площадью более 80 тысяч квадратных метров.
Также известно, что в октябре 2025 года компания Biographi Living, которая сейчас участвует в проекте Трампа, как раз собиралась построить на территории бывшего ипподрома целых семь небоскребов и даже согласовала этот проект с городским советом.
По данным BMG, компания представила в Тбилисскую архитектурную службу проект одного из этих семи небоскребов — 110-метрового здания, на который уже выдано временное разрешение на строительство. Проект Trump Tower в мэрию Тбилиси пока не поступал.
Судя по комментариям в соцсетях, многие жители Тбилиси далеко не в восторге от идеи строительства сразу семи небоскребов на месте, где они надеялись прогуливаться на природе.
Научиться «трюкам» Саакашвили
Всё новое — это хорошо забытое старое. Вот и правительство «Грузинской мечты» сначала высмеивает крупные проекты правительства третьего президента Михаила Саакашвили, а затем безо всякого смущения объявляет их государственным приоритетом. Так уже было со строительством глубоководного морского порта Анаклия, теперь же история повторяется с небоскребом Трампа.
Михаил Саакашвили добился подписания лицензионного соглашения с Trump Organization для грузинского конгломерата Silk Road Group еще 15 лет назад, в 2011 году, во время своего визита в Нью-Йорк.
В 2012 году Дональд Трамп прилетел в Грузию на личном самолете и подписал соглашение о строительстве небоскреба своего имени в Батуми. Чтобы убедить Трампа в потенциале быстро развивающегося морского курорта, Саакашвили лично катал его по ночному городу и водил на дискотеку в ночной клуб. В итоге The Trump Organization объявила о намерении построить в Батуми Trump Riviera в 47 этажей вместе с грузинским партнером Silk Road Group. Проект оценивался в 250 млн долларов. Строительство должно было начаться в 2013 году, однако к этому времени выборы выиграла партия Иванишвили «Грузинская мечта».
После смены власти проект небоскреба был сначала передан государственному Фонду соинвестирования, через который миллиардер собирался стимулировать грузинскую экономику. Но новое правительство Грузии отношения с Трампом тогда явно не интересовали, поэтому проект лишился поддержки государства, и в итоге Silk Road Group был вынужден от него отказаться.
В то время как Трамп приценивался к Батуми, Иванишвили как раз проводил активную предвыборную кампанию и яростно критиковал Саакашвили.
Похоже, что Иванишвили тогда не слишком дальновидно оценивал Трампа только по рейтингу в Forbes: состояние американского магната в 2012 году составляло 2,9 млрд долларов, в то время как у недавно вернувшегося из России Иванишвили было 6,4 миллиарда.
Тогда Иванишвили назвал намерение Трампа продать свое имя в Грузии «трюком». Оппозиционные грузинские телекомпании в эти дни достали из архивов видеокадры 14-летней давности, на которых Иванишвили говорит: «Трамп не сделал никаких инвестиций в Грузию в рамках “проекта Трампа”. Они оба [Саакашвили и Трамп] проделали хороший трюк: Трампу заплатили, а Саакашвили, как мастер лжи, это использовал… Я не знаю даже, о каком проекте идет речь, я никогда серьезно на это не смотрел».
В сентябре 2012 года, за месяц до выборов, на которых его партии предстояло победить, Иванишвили как лидер оппозиции также возмущался в интервью американскому изданию The Atlantic «нечестным» пиаром правительства Саакашвили: «Ни цента от Трампа не поступило. Это полная ложь. Наоборот, Трамп хотел продать свой бренд, и мы даже не знаем, что произошло на самом деле. Ясно одно: когда правительство полностью контролирует бизнес, в эту страну не поступают инвестиции», — говорил Бидзина Иванишвили.
С тех пор ничего не изменилось, и сейчас, как и 14 лет назад, американцы не собираются вкладывать ни цента в строительство грандиозного проекта в Тбилиси, однако Иванишвили не возмущается. И это понятно: когда правительство «Грузинской мечты» уже второй год никак не наладит контакты с администрацией Дональда Трампа, а сам Иванишвили находится под санкциями США, подходит любой повод для разговора на приятную тему. Однако последние новости из США не дают забывать о том, что в Вашингтоне есть люди, которые не готовы мириться с правительством Иванишвили.
Известные острой критикой «Грузинской мечты» конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн внесли в Конгресс США двухпартийный законопроект, обязывающий администрацию Трампа изучить в Грузии «схемы деятельности российских и китайских агентов».
Конгрессмены предлагают подготовить «секретную оценку проникновения российской и китайской разведки в Грузию», а также «пересмотреть пятилетнюю стратегию американо-грузинских отношений, включая изучение будущего финансирования и оценку того, остается ли Тбилиси приверженным углублению связей с Западом».
Пропаганда во славу Трампа
В грузинской оппозиции не могли не заметить, что проправительственная пропаганда пытается представить бизнес-проект семьи Трампа в Грузии как политический успех «Грузинской мечты».
Многим вспомнилось, что недавно в партии Иванишвили обещали общественности «важные новости, связанные с Америкой». Такие новости, скорее всего, обрадовали бы и оппозицию. Однако теперь комментаторы разочарованы, ведь одно только использование имени американского президента еще не гарантирует восстановления стратегического сотрудничества с США.
Экономисты также согласны, что проект небоскреба не повлияет на улучшение дипломатических отношений с США.
Георгий Таргамадзе, популярный ведущий политического ток-шоу на оппозиционной телекомпании Formula, называет события вокруг проекта Трампа в Грузии «метаморфозой пропаганды».
— Приток западных брендов, инвестиции, новые проекты — всё это неплохо для Грузии. Лично я бы предпочел, чтобы в рамках разумных ограничений западные бренды доминировали в тбилисском пространстве, а самое высокое здание в столице называлось бы «Трамп Тауэр», а не «Путинская вышка», — признает публицист.
— Но главное в этой истории не экономика, а политический и пропагандистский парадокс. Людям, которых каждый день убеждали, что Запад — главный враг грузинской идентичности и мира, теперь вдруг приходится объяснять, что соглашение с компанией семьи Трампов — это великое достижение, почти начало международной реабилитации Иванишвили. То общество, которое вчера учили бояться Запада, теперь учат восхищаться западным брендом. Это уже не просто неловко — это крах собственной пропаганды.
Правительство убеждает своих избирателей в том, что всё не так уж плохо, что окончательного разрыва с Западом не произошло, как будто у Иванишвили всё еще есть ресурсы для влияния, защиты и торга. Но один деловой контакт еще не означает урегулирование отношений с Западом. Небоскреб не может отменить политическую реальность, в которой это правительство проклинает западных партнеров, борется с их институтами, клеймит критику как заговор и разжигает антизападные настроения.
Гига Бединеишвили, финансист:
— Страны, в которых строят «Трамп Тауэр», действительно обычно пытаются как-то раскрутить эти проекты, показать, что у страны выросла инвестиционная привлекательность. Но этот проект никак не означает, что семья Трампа особенно заинтересована в Грузии. Они ничего не теряют: не вкладывают деньги, не берут на себя риски, просто получают доход за счет продажи своего имени. Если у кого-то в «Грузинской мечте» есть иллюзия, что в результате уменьшится риск санкций — это тоже неправда.
Гия Джапаридзе, оппозиционная партия «Единое национальное движение»:
— Мы видели уже несколько презентаций грандиозных проектов. Например, строительство завода электромобилей в Кутаиси. Также Иванишвили говорил, что купит и восстановит весь курорт Цхалтубо. Ничего из этого сделано не было. Вообще, это правительство характеризует «продажа намерений». История про ипподром тоже странная: его несколько раз подарили народу и говорили, что собираются построить большой парк. Сейчас, наверное, скажут, что парк не строят, потому что тут такое большое дело, небоскреб Трампа».
Гия Хухашвили, политолог, сомневается в том, что проект башни Трампа в Тбилиси будет осуществлен:
— Девелоперы, наверное, считают, что убили двух зайцев: и Бидзину умаслят, да и Америка же не будет вводить санкции в отношении партнеров Трампа. Для грузинских властей здесь чисто политический контекст, но я сомневаюсь [в успехе их намерений]. У Трампа сейчас такие большие проблемы, что даже наладить отношения лично с Трампом уже не значит наладить отношения с Америкой.