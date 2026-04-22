"Это просто сериал": депутаты уже не верят уверениям чиновников о готовности к выборам

Также сообщалось, что по расследуемому Европейской прокуратурой делу о мошенничестве в госзакупках ИТ задержан 21 человек. По данным следствия, организованная группа вступила в сговор, чтобы заранее определять победителей в конкурсах как минимум на шесть проектов, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что договоры были незаконно получены с помощью государственных чиновников, а незаконная прибыль поделена между участниками. В пресс-релизе Eвропейской прокуратуры говорится, что реализация некоторых проектов может представлять потенциальный риск для национальной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.