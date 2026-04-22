Вероника из Элеи: "Я вернулась с того света, чтобы помогать людям"
Вероника Уршульска, известная как Вероника из Элеи, утверждает, что обладает необычным даром — она способна видеть то, что скрыто от других, словно «просвечивая» человеческое тело. Эти способности, по ее словам, даны ей свыше и предназначены для помощи людям.
Веронике уже 90 лет, однако она продолжает принимать тех, кто обращается к ней за поддержкой. Она уверена, что это и есть ее жизненная миссия. Еще в детстве, как она рассказывает, ей было предназначено помогать другим, и она дала обещание построить церковь — обещание, которое впоследствии сдержала.
По словам Вероники, ее жизнь изменилась в пятилетнем возрасте. "В пять лет в меня и моего отца ударила молния. У меня до сих пор остались ожоги, правый глаз был прооперирован. Тогда люди решили, что мы оба погибли, и меня положили рядом с отцом, чтобы тела не почернели до похорон. Но по дороге на кладбище я вдруг села в гробу. Мама от ужаса упала и сразу поседела", - вспоминает Вероника.
С этим событием связаны и ее необычные воспоминания. Вероника рассказывает, что пережила состояние, которое описывает как пребывание «по ту сторону». Сначала была темнота, затем — длинный проход, в конце которого свет. Там она встретила свою умершую бабушку и ребенка, который, как выяснилось, был ее братом, который умер в детстве.
Далее, по ее словам, она оказалась в необычном месте, похожем на светлую поляну, где находились люди и существа, которых она называет ангелами. Там же она увидела женщину, которую позже стала считать Божьей Матерью, и Иисуса Христа. Именно тогда ей, как утверждает Вероника, было сказано, что ее вернут обратно и что в будущем ей предстоит помогать людям.
"Бабушка вывела меня на красивую поляну. Там стояли люди в разных одеждах — голубых, бежевых, белых. Были ангелы с крыльями. Потом ко мне подошла очень красивая женщина — тогда я не знала, что это Божья Матерь. От нее исходил теплый свет. Затем появился Иисус с ранами на руках. Он сказал: “Покажи ей, что она должна сделать, потому что мы отправим ее обратно”.
Она также описывает место, которое считает адом: туда, по ее словам, приводили людей, совершивших самоубийство. При этом ей было сказано, что после испытаний эти души могут быть спасены.
"Божья Матерь повела меня дальше. Мы шли, и я увидела большой огонь и темный проход. Людей туда привозили на черных лошадях и загоняли внутрь. Я спросила, что это. Она ответила: это самоубийцы, которых Люцифер ведет в ад, но позже Христос их заберет".
После возвращения к жизни девочку доставили в больницу. Там ее осмотрел врач. Увидев его, она закричала — впервые в жизни она «увидела» человека изнутри.
"Я кричала: “Доктор, у вас змеи в животе!” Меня лечили от ожогов, а на следующий день врач пришел и стал проверять мои слова. Тогда еще не было рентгена, и он принес анатомическую книгу, чтобы я показала, что именно вижу. Он понял, что со мной происходит. Он сказал: “Девочка, никому не говори о своих способностях, иначе тебя отправят в психиатрическую больницу, и ты оттуда не выйдешь”. И я много лет молчала".
Долгое время Вероника действительно скрывала свои способности. Однако позже начала использовать их для помощи людям. Сегодня она говорит, что не принадлежит себе, а служит тем, кто нуждается в поддержке. Несмотря на возраст, она продолжает принимать посетителей и уверена, что ее предназначение — помогать другим столько, сколько хватит сил.