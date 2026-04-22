Этот апрель может стать самым холодным за многие годы: конец месяца принесет снег, дождь и ветер. Когда же потеплеет?
Конец апреля в Латвии принесет резкое ухудшение погоды: после относительно спокойных дней уже в выходные страну накроют сильный ветер, дождь и мокрый снег, местами образуется снежный покров, а дорожные условия заметно ухудшатся.
В четверг в Латвии ожидается ветреная погода: порывы северного и северо-западного ветра достигнут 12–17 метров в секунду. Ночью местами на востоке страны возможен небольшой дождь, а днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +1 до +5 градусов, днем — до +7…+12, сообщает LSM.lv.
В пятницу существенных осадков также не прогнозируется, часто будет выглядывать солнце, а ветер станет слабее. Ночью на востоке Латвии местами температура опустится до 0…-1 градуса, а днем воздух прогреется до +7…+13.
Суббота начнется с солнечной погоды, однако во второй половине дня небо затянет тучами и начнется дождь. В первой половине дня будет дуть умеренный юго-западный ветер, который к вечеру сменится более порывистым северо-западным.
В воскресенье ожидается неприятная погода: порывы северного и северо-западного ветра достигнут 15–20 метров в секунду, а на побережье возможны и немного более сильные порывы. И ночью, и днем ожидаются осадки — дождь, который в течение ночи во многих местах перейдет в мокрый снег.
Местами во всех регионах земля может ненадолго побелеть, а в Видземе и Латгале в отдельных районах может сформироваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров. В таких условиях нужно учитывать, что дорожная обстановка осложнится, дороги могут стать заснеженными и скользкими.
Если автомобиль уже оснащен летними шинами, стоит оценить, действительно ли необходимо выезжать в путь, и по возможности избегать поездок в такую почти зимнюю погоду.
Температура воздуха в воскресенье ночью составит около +1…+4 градусов, днем будет лишь немного теплее — до +3…+8.
Прохладная погода сохранится и в начале следующей недели. По текущим прогнозам, осадков станет меньше, небо будет чаще проясняться, поэтому по ночам во многих местах температура опустится на несколько градусов ниже нуля. Днем в первой половине недели температура в основном составит +6…+12 градусов.
Заметно более теплая погода, вероятно, придет только в начале мая.
Средняя температура апреля к настоящему моменту составляет 5,4 градуса, что на 0,5 градуса выше климатической нормы. Однако холодный конец месяца, скорее всего, сделает этот апрель самым прохладным как минимум за последние четыре года. Не исключено, что он окажется самым холодным с 2017 года, когда средняя температура апреля составляла 4,1 градуса.
Количество осадков в апреле до сих пор было относительно небольшим. Лишь в части Видземе — в Сигулдском, Цесисском, Огрском и Мадонском краях — объем осадков был близок к норме и к 22 апреля достиг примерно 20–30 миллиметров. Похожая ситуация наблюдалась и в районе Лиепаи, где выпало 29 миллиметров осадков.
Меньше всего осадков в этом месяце было в центральной части Курземе и в Земгале — в Талсинском, Кулдигском, Салдусском, Добельском, Бауском и Елгавском краях. Там же и март был очень сухим: количество осадков составляло лишь около 10–15% от нормы.
В конце месяца осадки немного ослабят засуху, однако больше дождя и снега выпадет в восточной части Латвии, поэтому более влажной по-прежнему останется Видземе.