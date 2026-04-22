Венгрия дала добро: в ЕС наконец одобрили кредит Украине на 90 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) надеется выделить Украине 45 миллиардов евро к июню и еще 45 миллиардов евро в следующем году. Украина будет обязана погасить кредит только в том случае, если Россия выплатит компенсацию за убытки, понесенные в результате войны. Соглашение также предусматривает, что если Москва не выплатит компенсацию за убытки, понесенные во время войны, для погашения кредита будут использованы российские активы, замороженные ЕС.