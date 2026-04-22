Венгрия дала добро: в ЕС наконец одобрили кредит Украине на 90 млрд евро
Страны Европейского союза (ЕС) договорились разблокировать кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и ввести новые санкции против России, сообщили в среду дипломаты ЕС.
Данное финансирование предназначено для покрытия наиболее неотложных экономических и военных потребностей Украины и позволит стране продолжить борьбу против России. Кроме того, страны ЕС также согласовали 20-й пакет санкций блока против России, направленный на оказание дополнительного экономического давления на Москву.
Предоставление кредита Украине застопорилось из-за спора между Киевом и Будапештом по поводу приостановки поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба».
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский объявил, что трубопровод отремонтирован и может возобновить работу. Украина возобновила перекачку российской нефти в Венгрию и Словакию после завершения ремонта трубопровода, поврежденного в результате российской атаки, сообщил в среду агентству AFP украинский источник в энергетической отрасли.
Решение, принятое в среду, должно быть официально оформлено путем получения письменных подтверждений от каждой из стран блока и, как ожидается, будет окончательно утверждено в четверг, сообщило председательство Кипра в ЕС.
Европейская комиссия (ЕК) надеется выделить Украине 45 миллиардов евро к июню и еще 45 миллиардов евро в следующем году. Украина будет обязана погасить кредит только в том случае, если Россия выплатит компенсацию за убытки, понесенные в результате войны. Соглашение также предусматривает, что если Москва не выплатит компенсацию за убытки, понесенные во время войны, для погашения кредита будут использованы российские активы, замороженные ЕС.
Из 90 миллиардов евро, которые будут выделены Украине, одна треть предназначена для поддержки бюджета, а две трети, или 60 миллиардов евро, — для расходов, связанных с обороной.