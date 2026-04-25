Pfizer готовится выпустить на рынок вакцину против болезни Лайма

На основании собранных данных вакцина действительно снизила уровень инфекции более чем на 70 процентов, поэтому ученые и производители лекарств считают достигнутую защиту клинически значимой. Первоначальная цель исследования не была достигнута из-за более низкой, чем ожидалось, заболеваемости. Болезнь Лайма распространялась значительно меньше, чем ожидалось, среди людей, находившихся на открытом воздухе во время исследования. Исследователям пришлось математически доказать, что даже в худшем случае фактическая защита вакцины не снизится ниже согласованных 20 процентов. Поскольку заболело меньше людей, это уже нельзя было подтвердить с 95-процентной уверенностью — вместо этого в первых расчетах граница была установлена на уровне 15,8 процента. Во второй дополнительной проверке пороговое значение все же превышало необходимый уровень, что по-прежнему дает компании надежду.