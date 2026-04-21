Почти у всех детей в Латвии испорчены зубы: специалисты назвали ситуацию катастрофической
Ситуация с детскими зубами в Латвии настолько плохая, что специалисты уже не подбирают мягких формулировок: по их словам, кариес есть почти у всех детей, а у многих проблема начинается еще в младшем возрасте. Исследователи предупреждают, что без изменений в питании, привычках ухода и доступности стоматологии эту тенденцию переломить не удастся.
Ситуация с детским здоровьем зубов в Латвии остается крайне тяжелой: если в среднем в мире кариес есть у каждого второго ребенка, то в Латвии проблемы с зубами наблюдаются почти у всех детей. Об этом в эфире "Rīta Panorāma" рассказала ведущий исследователь кафедры общей стоматологии Рижского университета имени Страдиня Илзе Малдупа. По ее словам, одними силами стоматологов эту проблему не решить — нужны совместные действия со стороны других отраслей и государства.
Как показали выводы конференции RSU о будущем детского здоровья полости рта, у 70% детей в Латвии повреждения зубов уже достигают тяжелой стадии. Причем кариес появляется очень рано: у детей 6–8 лет, у которых только прорезались первые постоянные зубы, у 60% уже есть начальные поражения.
Одной из главных причин специалист назвала питание. По ее словам, важно не только чистить зубы, но и следить за тем, что едят дети. Большую роль играет и зубная паста: около 60% детей используют пасты, где фтора слишком мало или нет совсем. Между тем именно фтор помогает сделать зубы более устойчивыми к кариесу. Малдупа советует выбирать пасты с содержанием фтора не менее 1000 ppm, а лучше ближе к максимально допустимым в ЕС 1500 ppm.
Отдельно она подчеркнула вред сахара. Даже небольшое его количество повышает риск кариеса, особенно если речь идет о сахаре в свободной форме — например, в соках. По словам исследователя, ребенок с кариесом в будущем с большей вероятностью может столкнуться и с хроническими проблемами со здоровьем.
Не менее важна и регулярная чистка зубов. На практике многие дети делают это только раз в день, но при современном питании этого недостаточно. Зубы нужно чистить как минимум дважды в день.
Еще одна серьезная проблема — ограниченная доступность стоматологической помощи. Часто детей начинают лечить слишком поздно, когда уже есть боль, воспаление и большие повреждения. Сейчас при существующих ресурсах система способна охватить лишь около 30% детей. В Риге ситуация немного лучше за счет платных услуг, но для 30–40% родителей и они остаются слишком дорогими.
По словам Малдупы, главное — начинать профилактику и наблюдение как можно раньше, еще до появления серьезных повреждений. Она подчеркивает: основа здоровья зубов — это правильное питание и зубная паста с фтором. Без фтора профилактика кариеса, по сути, не работает ни у детей, ни у взрослых.