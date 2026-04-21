Леонид Эстеркин: "Латвии нужно стать страной с сильной гравитацией"

Латвии надо думать о себе, о своих людях. Этот год – время для перемен. Нам нужно понять, что для нас выгодно, что создает ценности для общества Латвии, и действовать в соответствии с нашими интересами. Это не значит враждовать со всеми, это значит жить с уверенностью в своих силах и не стесняться постоять за себя. Это формирует уважение со стороны других стран и повышает самоуважение нас самих, жителей нашей страны. Осознавать свои цели, вырабатывать реальную стратегию и последовательно ее реализовывать – единственный путь роста для каждого. И мы как страна тоже это можем.