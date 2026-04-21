Леонид Эстеркин: "Латвии нужно стать страной с сильной гравитацией"
Крупнейший акционер Rietumu Banka Леонид Эстеркин много лет не давал интервью – при этом мало кто находится в лучшей позиции, чтобы оценить развитие Латвии и ее экономики. За последние тридцать лет страна кардинально изменилась, на смену элите бизнеса и политики первых лет после восстановления независимости пришли новые поколения. За эти годы сменилось множество премьеров и министров, вместо старых партий появись новые, банковский сектор тоже фундаментально трансформировался. И все это время составной частью латвийской экономики является Rietumu Banka – фактически единственный банк, который работает и развивается с 90-х годов, и всегда остается независимым.
Леонид Эстеркин – основатель и крупнейший акционер банка, многие годы занимает должность председателя Совета. Господин Эстеркин, живущий и работающий в Латвии, и его банк вносят вклад в развитие страны: в отличие от зарубежных банков он не выводит прибыль за границу и все решения принимает самостоятельно. Rietumu Banka в латвийском контексте уникален и тем, что работает и в других странах Европы – есть, например, проекты в Великобритании и Ирландии, что позволяет сравнивать рынки и перенимать идеи.
При этом успех банка неразрывно связан с развитием Латвии, и Леонид Эстеркин уже более тридцати лет живет делами нашей страны, работает, помогает и думает о происходящем. Поэтому в беседе мы стремимся узнать его видение Латвии в долгосрочной перспективе – в том числе какие возможности мы упустили и какие еще можем использовать.
Вы помните, какой Латвия была тридцать лет назад, и видите ее сейчас. В латвийской экономике и обществе уже достаточно высокий уровень достатка – но все же не такой, как в развитых странах Европы, к тому же Латвия в этом плане отстает от других Балтийских стран. Какими были основные вызовы для Латвии на протяжении этих лет?
Нашим главным вызовом была и остается нехватка по-настоящему государственного мышления. Я помню первых лидеров и партии, за эти годы было много талантливых людей, но все равно для латвийской политики характерно краткосрочное мышление и борьба только за свои интересы. В результате у нас не сформировалось долгосрочное и успешное стратегическое понимание того, какой мы хотим видеть экономику страны и как использовать наши возможности.
Не была выработана единая государственная идея, поэтому в результате все получилось просто «как-то», хотя в первые годы независимости Латвия экономически находилась в гораздо лучшем положении, чем Эстония или Литва. Но, к примеру, Эстония смогла выстроить свою государственную идею вокруг дигитализации, пока в Латвии политики продолжали сражаться за власть.
В некотором смысле это логично и естественно для «молодой» страны, и в политике всегда идет борьба за власть и собственные интересы. Но это можно делать по-разному – или делить то, что досталось от прошлого, или договориться и увеличивать «экономический пирог» и создавать новые ценности, и бороться уже за это. В Латвии слишком часто выбирали первый путь.
Конечно, надо видеть и позитивное – мы сделали очень много, и несомненно, что сейчас люди в Латвии живут лучше, чем раньше, страна придерживалась целенаправленной внешней политики, однако в экономике этой целеустремленности и стратегического мышления явно не хватало.
Уже слишком поздно?
Никогда не поздно начать что-то делать. В экономике и развитии государства нет больших секретов, и нельзя сказать, что латвийские лидеры этого не знают. Но нужен стратегический долгосрочный подход, а не эгоцентрическое удовлетворение своих интересов.
Нам нужны люди, которые могут предлагать и реализовывать неординарные смелые идеи, которые дадут качественно новое развитие. Таких людей мало. Изменения достигаются только при смелых идеях и упорстве, и это имеет критическое значение – просто так ничего не произойдет.
Наш риск – это быть посредственностью, которой управляют посредственности. В каком-то смысле рост экономики на 1-2% в год неплох, но он приучает к мысли, что это нормально, что не нужно хотеть большего. Но рост на 1-2% не поможет нам достигнуть уровня жизни наиболее развитых стран мира. И я не вижу причин, почему бы нам не стремиться к этому.
Каковы, на Ваш взгляд, основные причины, которые не позволили Латвии полностью реализовать свой потенциал, и что делать, чтобы это исправить?
Я думаю, в Латвии сложилась ментальность разделяться на маленькие группы, семьи, поселки, и в результате у нас нет выраженной культуры сотрудничества. Например, литовская культура выглядит другой – там много объединений предпринимателей, инициатив, выраженное коллективное мышление. Такие культурные различия играют роль в экономике, и хотя у них есть свои плюсы и минусы, нам явно не хватает привычки к сотрудничеству.
По сравнению с бизнесом проблемой латвийской политики является нехватка накопленного опыта. Если предприниматели на протяжении многих лет учатся, накапливают знания, видят ошибки и исправляют их, на основании этого генерируют новые идеи, то в политике не так. В государственном управлении опыт накапливается, но политические лидеры все время меняются, поэтому ярко выражен краткосрочный горизонт планирования – обычно три–четыре года. В результате не хватает преемственности и продуманной стратегии. Оглянитесь на недавнее прошлое – является ли нынешняя политика целенаправленным продолжением той, что была пять лет назад? Я думаю, что нет.
В чем может заключаться эта «целенаправленность»?
Мы могли бы многому научиться на примере, скажем, Ирландии, история развития которой во многом схожа с латвийской. Конечно, в другом историческом контексте. У нашего банка есть ряд проектов в Ирландии, и я достаточно хорошо знаю эту страну. Мы могли бы поучиться у Ирландии именно долгосрочной стратегии. Там нет нефти и «легких денег», нет большого внутреннего рынка, но за счет продуманной политики создана, пожалуй, самая динамичная экономика в регионе. Рига и Латвия могли бы стать примером такой динамики в Центральной Европе – с помощью умной политики финансового рынка, ИТ и основанного на технологиях бизнеса, образования и молодых людей. Кроме того, развитие Ирландии происходит в рамках ЕС и соотносится с европейской политикой, что важно и для нас.
В Латвии всегда был и есть огромный творческий потенциал, однако нужно мобилизовать его для развития. У нас много талантливых выдающихся людей, посмотрите: они в бизнесе, медицине, искусстве – везде! Наша главная задача в том, чтобы вызвать у людей желание участвовать в управлении государством и создавать культуру сотрудничества. В правительстве и руководстве министерств должны быть лучшие люди, а не те, у кого просто правильная партийная принадлежность.
В этом году пройдут выборы – какой результат Вы предвидите и какого желали бы?
Речь не о том, что я желаю какого-то конкретного результата. Я не политик, но всегда был активным гражданином и поддерживал тех, кто, по моему мнению, продвигает идеи, способствующие развитию Латвии. Идеи и способности – это главное, а названия партий, их процентное распределение или политическая принадлежность вторичны.
То, что нужно Латвии – это перемены и новая энергия. Выборы – еще одна возможность что-то изменить, причем она есть у всех: и у нынешних лидеров и партий, и у новых, которые могут прийти с идеями и своим потенциалом. Этот год дает новую возможность выявить и выдвинуть лучших людей, потребовать у них это необходимое стратегическое видение, в рамках которого каждое министерство сформулирует конкретные задачи и на самом деле их реализует.
Главное – сделать продуманный выбор в пользу тех, кто поведет страну вперед. Не знаю, нужен ли нам лозунг вроде “Let’s make Latvia great again”, но ясно, что новый, направленный на развитие вектор необходим.
Вы говорили об Ирландии и потенциале Латвии. Но для любого развития нужны инвестиции, и Латвии, скорее всего, своего капитала недостаточно. Что нужно, чтобы зарубежные инвесторы выбрали Латвию, особенно учитывая, что мы находимся в стратегически чувствительном регионе?
С одной стороны, привлечение инвестиций – простой вопрос, потому что в плане экономики здесь все понятно. Но в реальности это предполагает целую совокупность политических решений для создания условий, когда зарубежные и местные инвесторы захотят вкладывать средства именно в Латвию. Поставьте себя на место такого инвестора и объективно оцените Латвию. Скажем, если у вас есть 50 миллионов евро для инвестиций в создание нового производства – почему бы вы хотели делать это именно в Латвии, а не Эстонии, Литве, Польше, Чехии или Румынии? С точки зрений инвестора альтернативой часто является весь регион или даже больше.
К тому же инвесторы, выбирая страну для инвестиций, обычно абсолютно не руководствуются никакими сентиментальными соображениями, их решения базируются на оценке издержек. Инвестор оценивает все – от цен на электроэнергию до расходов на рабочую силу и налоговой нагрузки. И каждый из этих факторов является результатом государственной политики и рыночной конъюнктуры.
Так, налоговая политика должна предоставлять привилегии, потому что иначе вы столкнетесь с большой налоговой нагрузкой уже с первых дней ведения бизнеса. Затем нужно укрепить энергетический рынок, чтобы производить максимально дешевую электроэнергию, которая является одним из главных компонентов издержек, особенно в экономике, которая все больше будет переходить на электрификацию. Если мы будем производить много энергии, ее цена будет стремиться вниз, и если все страны Балтии согласованно будут наращивать объемы производства, это станет основанием для привлечения инвестиций.
Следующий важный вопрос – рабочая сила. В Латвии ее слишком мало, и нам, очевидно, придется открыть рынок для зарубежных работников, но это надо делать с умом, чтобы не ставить под угрозу права и культурные ценности местных жителей. Это возможно, хотя миграционная политика всегда будет политически чувствительной темой. Но следует учитывать, что при уменьшающемся населении и сокращении внутреннего рынка наша страна не сможет полноценно конкурировать за привлечение инвестиций.
Что нужно в сфере образования?
В Латвии очень хороший уровень образования, и обязательно нужно сохранить финансируемое государством образование, что дает молодежи возможности расти. Проблема в том, что талантливые люди уезжают – кто-то для учебы за границей, где остается потом жить, а кто-то уезжает, уже выучившись в Латвии.
Для таланта нет границ, и нормативными актами людей не удержишь. Надо, чтобы молодые люди хотели здесь жить и хотели вернуться сюда – создать для этого естественную сильную «гравитацию». Это значит – динамичная экономика, множество возможностей, богатая культурнaя жизнь. Это улицы, парки и рестораны, полные людей. Если молодежь захочет здесь жить, никакая демографическая политика не будет нужна, потому что люди будут хотеть создавать семьи и заводить детей. С помощью законов этого не добиться.
В каких отраслях Вы видите возможности для Латвии?
Одна из таких отраслей – это однозначно туризм, для развития которого в Латвии огромные возможности. Где еще в Европе вы видите столько нетронутой, чистой природы? Возможно, мы до конца даже не осознаем природное и культурное богатство Латвии, потому что привыкли к нему. У нас множество уникальных мест и традиций – например, Кулдига с ее улочками, Цесис и Лиепая со своим шармом, долина Сигулды, леса, природные тропы, рынки с местными товарами, уникальные ремесла и многое другое. Есть и современный творческий потенциал: театр Дайлес, музеи, выставки. В Ригу и Латвию туристам действительно стоит приезжать, но следует более продуманно работать над развитием туризма, и в первую очередь – на государственном уровне.
Другие отрасли – это образование и медицина, которые у нас исторически хорошо развиты. В них есть традиция, создана система, но и здесь требуется продуманная политика развития. В том числе нужно думать о требованиях, которые выдвигаются к рабочей силе. Я понимаю, что это чувствительная тема, но я говорю то, что думаю. Будем реалистами: если требовать от врачей или ректоров учебных заведений обязательного владения латышским языком, это автоматически ограничивает потенциал практически для всех зарубежных высококлассных специалистов, и у нас таких врачей или ректоров всегда будет сравнительно немного. Вместе с тем возможности рынка в этой отрасли в контексте Европы и Азии велики, и надо понимать, что за привлечение таких специалистов мы тоже конкурируем на мировом уровне.
Финансовый рынок больше не является возможностью для Латвии?
Банковская отрасль дает возможности, но ответ тут не так прост. За последние примерно десять лет банковский сектор существенно изменился во всей Европе, и я считаю, что количество банков, действительно работающих в конкретной экономике, будет уменьшаться. Причина этого – в изменении конъюнктуры финансовых услуг. Обычным жителям в повседневной жизни банки, по сути, больше не нужны, достаточно какой-либо fintech-платформы, и эта платформа не обязательно должна быть местной. Банки нужны бизнесу, но это очень специфический рынок. Именно сейчас мы наблюдаем, как расходятся пути банков и fintech-платформ.
Банки являются возможностью для Латвии не потому, что банковская отрасль в целом имеет в Латвии какие-то особые преимущества. Их нет. Возможность будет только в случае, если наши банки будут по-настоящему сильными и смогут за счет знаний и опыта лучше других использовать свой капитал.
Несомненно, банки как кредиторы имеют и будут иметь значимую роль в развитии экономики, однако банки не являются ключевым элементом в привлечении инвестиций. Если в страну в целом приходят масштабные зарубежные инвестиции, они попадают и в банковский сектор, но наоборот не будет – банки сами эти объемные инвестиции не создают.
Часто говорят, что в Латвии успешна отрасль ИТ и именно она является главным направлением для роста. Согласны ли Вы с этим?
Конечно, на следует помнить, что отрасль ИТ, как и многие творческие сферы, больше не признает границ. Специалисты в ИТ предпочитают жить там, где условия лучше. В результате в мире формируются определенные регионы, где концентрируется сектор ИТ и сопутствующий венчурный капитал. Например, Майами в США, Испания, Дубай. Это происходит потому, что там лучше условия для жизни и выгодная налоговая политика. Та самая «гравитация» на уровне государства, о которой мы говорили. С помощью нормативных актов людей здесь жить не заставишь, но мы можем создать красивую, интересную, качественную и богатую культурой среду, чтобы люди сами захотели здесь жить и работать.
Только вот с латвийской зимой ничего не поделаешь. Это, конечно, своего рода шутка, но и это не препятствие, потому что многие активные предприниматели и специалисты ИТ все чаще предпочитают жить в нескольких странах. Почему бы им полгода не жить в Испании, а другие полгода – в Риге или на природе в Лигатне?
Подводя итог нашей беседы – каким было бы Ваше основное напутствие лидерам латвийской экономики в этом году?
Латвии надо думать о себе, о своих людях. Этот год – время для перемен. Нам нужно понять, что для нас выгодно, что создает ценности для общества Латвии, и действовать в соответствии с нашими интересами. Это не значит враждовать со всеми, это значит жить с уверенностью в своих силах и не стесняться постоять за себя. Это формирует уважение со стороны других стран и повышает самоуважение нас самих, жителей нашей страны. Осознавать свои цели, вырабатывать реальную стратегию и последовательно ее реализовывать – единственный путь роста для каждого. И мы как страна тоже это можем.