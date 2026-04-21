Лошадиный остров в Лиепае: как бывшая окраина и свалка превратилась в одно из самых необычных мест города
У Лиепаи есть места, которые редко попадают в число самых очевидных городских символов, но именно поэтому часто оказываются особенно интересными. Одно из них — Лошадиный остров (Zirgu sala) на озере Лиепаяс. Сегодня сюда приходят гулять по деревянным настилам, смотреть на птиц, подниматься на смотровую башню и видеть город с другой стороны — не морской, а озерной. Но у этого места куда более сложная биография, чем может показаться на первый взгляд.
Само название появилось не случайно. Еще в XIX веке остров использовался как место выпаса лошадей, поэтому за ним и закрепилось это имя. Это важная деталь, потому что она сразу возвращает к той Лиепае, где даже окраинные участки были тесно связаны с повседневной хозяйственной жизнью города. Тогда остров не воспринимался как природная достопримечательность или место отдыха — это была практическая часть городской среды.
Позже судьба острова резко изменилась. В XX веке, особенно начиная с 1920-х годов, Лошадиный остров использовался как городская свалка. Для места, которое сегодня кажется тихим и почти отстраненным от городской суеты, это особенно сильный контраст. Там, где сейчас проложены тропы и оборудованы площадки для наблюдения за природой, десятилетиями скапливались отходы, а сама территория ассоциировалась не с прогулками и красотой, а с запущенностью и хозяйственной периферией.
И все же у острова был и другой потенциал, который со временем стал важнее прежнего. Он находится в пределах территории, тесно связанной с экосистемой озера Лиепаяс — одного из самых ценных природных пространств города. Озеро важно для птиц, тростниковых зарослей и всей местной природной среды. Именно поэтому в какой-то момент стало ясно: остров нельзя рассматривать только как бывшую проблемную территорию. Это еще и часть очень чувствительного ландшафта, который можно не просто сохранить, но и сделать доступным для людей без грубого вмешательства.
Новый этап начался сравнительно недавно, когда в Лиепае занялись благоустройством берега озера и самой островной территории. В конце 2010-х годов на Лошадином острове и рядом с ним появились деревянные настилы, прогулочные маршруты, смотровые площадки и инфраструктура для спокойного отдыха. Самое важное в этих изменениях было не в том, что на месте запущенной зоны сделали «красивое место», а в том, что территория впервые за долгое время получила понятную и уважительную функцию. Ее не застроили и не отдали под очередные утилитарные нужды, а попытались встроить в город как природное пространство.
Еще одним важным шагом стало появление на острове Дома природы. Это уже придало месту не только прогулочное, но и образовательное значение. Особую роль играет смотровая башня, к которой ведет тропа вдоль озера. Она стала одной из тех точек, где особенно ясно видно, чем Лошадиный остров отличается от других лиепайских мест. Отсюда открывается не архитектурный, а природный вид на городскую среду. Именно через такие ракурсы и начинаешь понимать, что Лиепая — это не только море, порт и Кароста, но еще и озерный мир, который долгое время оставался в тени.