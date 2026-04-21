Лошадиный остров в Лиепае: как бывшая окраина и свалка превратилась в одно из самых необычных мест города

Еще одним важным шагом стало появление на острове Дома природы. Это уже придало месту не только прогулочное, но и образовательное значение. Особую роль играет смотровая башня, к которой ведет тропа вдоль озера. Она стала одной из тех точек, где особенно ясно видно, чем Лошадиный остров отличается от других лиепайских мест. Отсюда открывается не архитектурный, а природный вид на городскую среду. Именно через такие ракурсы и начинаешь понимать, что Лиепая — это не только море, порт и Кароста, но еще и озерный мир, который долгое время оставался в тени.