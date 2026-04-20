Парк у Бауского замка закрыли на масштабное обновление: что там происходит сейчас
Бауcкское краевое самоуправление продолжает реализацию проекта «Благоустройство территории парка Бауского городища», цель которого — привести в порядок одно из самых живописных и культурно-исторически значимых мест в Латвии, одновременно сохранив природные ценности и обеспечив современную, безопасную и доступную среду для жителей и гостей города.
В рамках проекта на территории площадью 6,7 гектара обновляется инфраструктура, улучшается доступность и благоустраивается общественное пространство.
К настоящему моменту в парке демонтировано здание общественного туалета. Построены инженерные сети освещения, электроснабжения и видеонаблюдения в траншеях. Также проложены инженерные сети электроснабжения и водоснабжения к месту устройства водозаборной скважины. Для нового общественного туалета оборудован накопительный резервуар хозяйственно-бытовой канализации объемом 10 кубометров.
Кроме того, начат демонтаж верхнего слоя покрытия дорожек и подготовка основания для укладки нового покрытия, чтобы улучшить передвижение пешеходов и обеспечить доступ для обслуживающего и оперативного транспорта. Установлена часть оснований для опор освещения. Проведена и предусмотренная проектом вырубка деревьев — убраны поврежденные, малоценные с точки зрения ландшафта и потенциально опасные деревья. Одновременно территория подготовлена для новых насаждений и открыт вид на Бауский замок.
В ближайшее время в парке продолжится восстановление покрытия дорожек. В мае планируется провести новые посадки деревьев и кустарников, в том числе лип, грабов и других растений. Также будет выполнен уход за кронами кленов и лип. Кроме того, построят фундамент для нового общественного туалета, а его установку планируют ближе к осени.
Жителям следует учитывать, что на время реализации проекта движение пешеходов по территории парка городища закрыто, однако Бауский замок останется доступным для посетителей. До середины июня строительные работы в основном будут идти в парковой зоне, а затем ремонт запланирован на участке дороги, ведущей к замку. В этот период доступ к замку обеспечат по временной дороге. Доступ на Кирбаксалу в этот строительный сезон обеспечен не будет.
Завершить проект планируется до 30 ноября 2026 года. Бауское краевое самоуправление благодарит жителей за понимание и терпение в период строительных работ.
Общая стоимость проекта составляет 1 735 490 евро с НДС, в том числе софинансирование ERDF — 500 000 евро, а софинансирование Бауского краевого самоуправления — 1 235 490 евро.