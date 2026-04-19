Святые угодники и тайный остров сатанистов. Файлы Эпштейна свидетельствуют о его плотных связях с католической церковью и особом интересе к России

Если отношение Эпштейна к отставке Бенедикта XVI из переписки понять невозможно, то идее отправить на покой вслед за предшественником «слишком левого» папу Франциска он явно сочувствовал. Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Стив Бэннон неспроста призвал именно Эпштейна в июне 2019-го «свергнуть Франциска». Бэннон имеет репутацию одного из идеологов ультраправого крыла MAGA, олицетворяемого созданными им сайтом Breitbart и центром «Движение», который консолидирует праворадикальные партии Европы. По мнению Бэннона, Франциск стоит в одном ряду с Клинтонами и ЕС, поддерживая «глобалистские элиты», поэтому не должен занимать Римский престол. Журналисты CNN обнаружили в записях Эпштейна шутливо-зловещие обещания пригласить папу «на массаж», а также «организовать ему поездку на Ближний Восток». Но уже 6 июля 2019 года Эпштейн был арестован в США по подозрению по организации торговли детьми с целью сексуальной эксплуатации, а через месяц погиб в своей тюремной камере, так что, с точки зрения благочестивых католиков, сам Бог помешал ему осуществить задуманное: папа Франциск пережил нечестивца почти на шесть лет.