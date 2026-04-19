Святые угодники и тайный остров сатанистов. Файлы Эпштейна свидетельствуют о его плотных связях с католической церковью и особом интересе к России
30 января Министерство юстиции США обнародовало значительный объем материалов из дела миллиардера Джеффри Эпштейна, включающий более 3 миллионов страниц, 2000 видеозаписей и 180 000 изображений. С тех пор каждую неделю истешблишмент вздрагивает: каждый день всплывают все новые подробности и имена. В апреле независимые эксперты ООН вновь призвали привлечь к ответственности всех фигурантов досье, подчеркнув, что обнародованные данные свидетельствуют о продолжении системного насилия со стороны «патриархальных систем власти». «Новая газета Европа» изучила, какие религиозные деятели упоминаются в досье Эпштейна, и есть ли там что-то про Россию и РПЦ. И кое-что нашла.
«Самый секретный» банк — в Ватикане
«Самым важным изменением в Ватикане может быть не внезапная отставка папы Бенедикта XVI, а смена руководства в Институте религиозных дел, Ватиканском банке», — написал Джеффри Эпштейн 21 февраля 2013 года, за семь дней до сенсационного отречения понтифика от престола, в письме, адресованном Ларри Саммерсу — своему конфиденту и бизнес-партнеру, бывшему министру финансов в кабинете Била Клинтона. Сегодня Саммерс входит в «Группу 30» — довольно влиятельное объединение крупнейших банкиров и ученых-экономистов, поддерживаемое Фондом Рокфеллеров. В начале этого года письмо было опубликовано Министерством юстиции США в составе «Epstein Library», состоящей примерно из 3 млн файлов. Уже осужденный и отсидевший за сексуальное насилие «меценат» обращает внимание важного партнера на уникальность Ватикана как финансовой юрисдикции, непрозрачной для международных контролирующих органов и позволяющей «элитным клиентам избегать любой проверки своих транзакций».
Эпштейн увязывает отставку Бенедикта XVI с решением, принятым коллегией кардиналов в конце 2012 года, о назначении новым директором Института религиозных дел (ИРД) Эрнста фон Фрайберга — взамен арестованного Италией Готти Тедески. В распоряжение прокурора Рима тогда попала секретная переписка Тедески с Бенедиктом XVI. Позже, при папе Франциске, который добился закрытия тысяч подозрительных счетов не-граждан Ватикана в ИРД, Тедески был освобожден, но вскоре поддержал кампанию против Франциска. «Форбс» признал Ватиканский банк «самым секретным в мире», а Тедески представил в качестве жертвы некоего международного влиятельного лобби, заинтересованного в непрозрачности ИРД. По слухам, в Ватиканском банке хранится и какая-то часть активов, аффилированных с патриархом Кириллом (Гундяевым), который с 2022 года находится под санкциями ряда западных государств.
Нельзя сказать, что цель послания Эпштейна Саммерсу вполне понятна. Можно предположить, что партнеры разрабатывали какие-то схемы, связанные со специфическими способами отмывания денег через ИРД.
Специфический общий интерес
Если отношение Эпштейна к отставке Бенедикта XVI из переписки понять невозможно, то идее отправить на покой вслед за предшественником «слишком левого» папу Франциска он явно сочувствовал. Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Стив Бэннон неспроста призвал именно Эпштейна в июне 2019-го «свергнуть Франциска». Бэннон имеет репутацию одного из идеологов ультраправого крыла MAGA, олицетворяемого созданными им сайтом Breitbart и центром «Движение», который консолидирует праворадикальные партии Европы. По мнению Бэннона, Франциск стоит в одном ряду с Клинтонами и ЕС, поддерживая «глобалистские элиты», поэтому не должен занимать Римский престол. Журналисты CNN обнаружили в записях Эпштейна шутливо-зловещие обещания пригласить папу «на массаж», а также «организовать ему поездку на Ближний Восток». Но уже 6 июля 2019 года Эпштейн был арестован в США по подозрению по организации торговли детьми с целью сексуальной эксплуатации, а через месяц погиб в своей тюремной камере, так что, с точки зрения благочестивых католиков, сам Бог помешал ему осуществить задуманное: папа Франциск пережил нечестивца почти на шесть лет.
Джеффри Эпштейн не был новичком в ватиканской политике: его партнер Ричард Кан сообщает в письме финансовому консультанту мецената-педофила, что одно время его шеф проживал в Ватикане совместно с папой Иоанном Павлом II (Кароль Войтыла, годы правления 1978–2005). Один документ из опубликованных файлов Эпштейна свидетельствует, что работавший на него хакер, по всей видимости, имел паспорт Святого престола — чрезвычайно редкий документ, выдаваемый лишь узкому кругу сотрудников и дипломатов Ватикана. Несмотря на то, что Иоанн Павел II беатифицирован Святым престолом и почитается в католической церкви как блаженный, среди католиков, в том числе на его родине, в Польше, не утихают споры о его ответственности за сокрытие фактов педофилии среди католического духовенства. Педофилия — главный нерв, соединяющий кейс Эпштейна с репутационным кризисом современного католицизма.
Иоанна Павла II обвиняют в том, что он скрывал случаи педофилии среди священников еще Краковской архиепархии, которой руководил с 1964 по 1978 год. Позже, в 1983-м, уже будучи папой, Иоанн Павел II изменил Кодекс канонического права католической церкви, передав расследование таких случаев из епархий в ведение Святого престола и обязав жертв участвовать в церковном суде. По мнению ряда аналитиков, это усложнило процедуру рассмотрения обвинений.
Первый педофильский скандал XXI века, связанный с католической церковью, разразился в США, где в 2004 году было опубликовано расследование, в рамках которого выявлены имена 10 667 детей, подвергавшихся сексуальным домогательствам со стороны 4 392 священников (для сравнения — всего в США служат около 35 тысяч католических священников). Но реальные масштабы явления демонстрирует отчет Независимой комиссии по расследованию случаев сексуального насилия в Католической церкви (CIASE), опубликованный 5 октября 2021 года. В одной лишь Франции комиссия выявила около 216 тысяч детей, которые подверглись сексуальному насилию со стороны клириков за последние 70 лет. В отчете также отмечалось, что церковное руководство, как правило, пыталось не расследовать подобные жалобы, лишь в последние годы Святой престол обратил внимание на серьезность и масштаб проблемы. Отдельные епархии (особенно в США) начали выплачивать компенсации жертвам клерикальной педофилии.
«Файлы Эпштейна» содержат несколько упоминаний о финансовом участии «мецената», осужденного за развращение несовершеннолетних, в молодежных проектах католической церкви. В частности, он щедро финансировал детские католические лагеря на Американских Виргинских островах, передавая целевые пожертвования специальному благотворительному фонду.
После того как Эпштейн уже был осужден во Флориде, католический фонд выражал ему теплую благодарность, называя преступника «меценатом науки и образования».
Согласно материалам обвинительного заключения, составленного ФБР в 2007 году, с 1999 по 2005 год Эпштейн оплачивал услуги как минимум 40 несовершеннолетних девушек за то, что они ему «делали массаж» в обнаженном виде во флоридском особняке финансиста. Часто такой массаж сопровождался сексуальными действиями, причем один из эпизодов рассматривался следствием как изнасилование. По американским законам Эпштейну грозило пожизненное заключение, но он подписал загадочную сделку с прокурором, получив в результате всего 13 месяцев ограничения свободы, которые отбыл в комфортных для себя условиях. Федеральным прокурором Южного округа США, с которым и подписывалась сделка, тогда был Алекс Акоста. Как только Трамп впервые стал президентом, в начале 2017 года, он назначил Акосту министром труда, что, по мнению журналистов CNBC, было формой вознаграждения за «правильное» разрешение проблемы Эпштейна.
Гораздо более масштабные обвинения, связанные уже с загадочными оргиями на частном острове Эпштейна Литл-Сент-Джеймс (Американские Виргинские острова), куда съезжались миллиардеры и политики, включая брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, планировалось предъявить после ареста финансиста в 2019 году. Но дело было прекращено после загадочной гибели Эпштейна в тюремной камере через месяц после ареста. В 2023-м родной брат Джеффри Эпштейна Марк писал ФБР, что подозреваемый был убит с санкции Дональда Трампа, поскольку намеревался обнародовать имена своих сообщников, включая действующего президента США. Педофильские преступления Эпштейна так и не были полностью расследованы, за соучастие в них (торговлю людьми и склонение к проституции) в 2021 году осуждена лишь одна из пособниц Эпштейна Гислейн Максвелл.
Связь преступной группы Эпштейна с благотворительными католическими организациями США, опекавшими несовершеннолетних, нуждается в тщательном расследовании. Пока известно, что благотворительное общество «Каритас» и различные католические епархии получали многомиллионное финансирование на организацию передачи детей-мигрантов, оставшихся без родителей, частным опекунам и в приюты. По данным правительственного сайта USASpending.gov, на работу с беспризорными детьми в США католические структуры получили за несколько лет до 449 млн долларов, причем одно из первых мест по объемам финансирования занимает архиепархия Майами, на территории которой совершал свои преступления Эпштейн.
Само количество беспризорных детей-мигрантов потрясает: только за 2021–24 годы границу с Мексикой пересекло около полумиллиона несовершеннолетних без сопровождения родителей, причем значительная их часть после этого пропала без вести. По данным Министерства внутренней безопасности США, лишь около 90 тысяч таких детей удалось обнаружить правительственным органам.
В ноябре 2024 года Палата представителей Конгресса США провела совместные слушания подкомитетов по национальной безопасности и по надзору, расследованиям и подотчетности, на которых обсуждались данные о том, что трансграничный трафик детей носит целиком криминальный характер. На слушаниях выступили сотрудники пограничной службы и эксперты, которые привели примеры торговли детьми-мигрантами и незаконного изъятия их органов.
Сплошной «сатанизм»
Православная церковь несколько десятков раз упоминается в «файлах Эпштейна» — как правило, в оказавшихся в составе досье публикациях СМИ и закрытых информационных бюллетенях ЦРУ, которые незаконно получал финансист. Известно, что в конце 1990-х Эпштейн стал довольно часто посещать Россию, но интересовали его, очевидно, не святые места, а модельные агентства, подбиравшие красивых девушек, и бизнес-структуры, участвовавшие в международных схемах по отмыву денег. Центр «Досье» публиковал деликатную просьбу, с которой Эпштейн обратился в 2015 году к своему российскому знакомому, выпускнику академии ФСБ и председателю правления Санкт-Петербургского международного экономического форума Сергею Белякову, который охотно предоставил Эпштейну досье на девушку, пытавшуюся шантажировать финансиста. В ответных письмах Эпштейн делился с Беляковым верой в «великую миссию» России и с пониманием относился к «новым перспективам», которые открывает российская аннексия Крыма. Кстати, позже Беляков стал советником главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева — нынешнего главного переговорщика Кремля с администрацией Трампа. Эти контакты породили конспирологическую теорию о том, что Эпштейн был агентом российских спецслужб, а его остров — их «медовой ловушкой».
В документах, опубликованных Минюстом США, имеется письмо адвоката юридической компании Marsh Law Firm Дженнифер Фриман, написанное уже после гибели Эпштейна, в октябре 2019 года. Фриман представляла интересы жертв сексуального насилия и педофилии, пострадавших от финансиста и его подельников. В документе упоминается, что одна из жертв пострадала от насилия со стороны православного священнослужителя, имя которого закрыто цензором.
Культ Эпштейна
На территории частного острова Эпштейна имелся загадочный культовый объект — своего рода часовня с золотым куполом и золотыми статуями горгулий на крыше (позже купол разобрали, а статуи снесло ураганом). Объект облицован чередующимися белыми и синими плитами, что невольно вызывает ассоциации с древнеегипетскими или месопотамскими храмами. Известно, что Эпштейн проявлял интерес к религиозным реликвиям, которые могут использоваться для оккультных ритуалов, — например, у него хранились фрагменты кисвы (покрывала Каабы — главной святыни мусульман в Мекке) и камень из внутренней стены Каабы.
Эпштейн, имеющий еврейские бруклинские корни, не был религиозен в классическом смысле слова. Российская пропаганда — церковная и государственная — всячески старается подверстать его убеждения под «сатанизм», который в июле прошлого года был провозглашен Верховным судом РФ «экстремистской организацией». Многолетняя сожительница Эпштейна белоруска Карина Шуляк, которой он завещал более 100 млн долларов, якобы публиковала в соцсети Х сведения о человеческих жертвоприношениях, намекая, что за них должен ответить Трамп. Вскоре пост был удален. Еще до решения Верховного суда РФ Всемирный русский народный собор — церковно-общественный орган, возглавляемый патриархом РПЦ и объединяющий ведущих общественных деятелей России, — постановил, что Запад «впал в сатанизм», а Россия исполняет божественную «миссию удерживающего, защищающего мир» от этого самого Запада. В таком контексте почти вся российская аналитика, касающаяся Эпштейна, сводится к выявлению признаков сатанизма.
«Комсомольская правда» обратила внимание на интерес Эпштейна к творчеству Марины Абрамович — сербской художницы (между прочим, племянницы патриарха Варнавы!), живущей в Нидерландах. Издание приводит фото Абрамович с банкиром Джейкобом Ротшильдом на фоне картины Томаса Лоуренса (1769–1830) «Сатана, призывающий свои легионы». В рамках этой конспирологической теории последний фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999), в котором показана ритуальная сатанинская оргия в Нью-Йорке, рассматривается как намек на «тайные пружины мировой политики и капитала». Обращается внимание на то, что Кубрик неожиданно умер через несколько дней после завершения монтажа картины. Намек на остров Эпштейна усматривают и в сериале «Мир Дикого Запада» (2016–22), действие которого происходит в закрытом парке развлечений, где богатые и влиятельные люди предаются разврату.
Официальную точку зрения РПЦ представил вскоре после публикации «файлов Эпштейна» председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Феодор Лукьянов. По его словам, очень влиятельные люди на Западе покровительствуют торговле детьми, поэтому российское государство должно защитить будущие поколения — «прежде всего, в информационном пространстве». Близкий к митрополиту Тихону (Шевкунову) сайт «Православие.Ру» опубликовал целый «богословский анализ» «файлов Эпштейна», выполненный бежавшим из Украины в РФ клириком Ханты-Мансийской епархии РПЦ священником Тарасием Борозенцом. Он настаивает, что всё происходившее на острове Эпштейна было «ритуалом посвящения в касту избранных», «скрепляющим элиту общими антиценностями, общим соучастием в «чистом» зле». Как ни странно, Тарасий проводит параллель между островом и православным монастырем: но «если монастырь — место для умерщвления страстей и воспитания духа через послушание и молитву, то остров Эпштейна — место для культивации самых темных страстей и убийства духа».
Официальную российскую позицию сформулировал глава МИДа Сергей Лавров: «То, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно». По сути, глава российской дипломатии поддержал миф о «тайном мировом правительстве сатанистов», который до последнего времени был уделом самых радикально-маргинальных даже по российским меркам групп. Лавров назвал его «глубинным союзом, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром».
Похоже, «файлы Эпштейна» рискуют повторить судьбу WikiLeaks: иллюзии о том, что новый гигантский массив «секретных документов» объяснит загадки мировой политики и бизнеса, быстро сменяются разочарованием и признанием того, что это «лишь самая верхушка айсберга». Очевидно, массив документов, связанных с деятельностью загадочного американского «решалы-медиатора», заслуживает внимательного изучения. Но также очевидно, что это изучение не принесет человечеству ответов на главные вопросы о смысле происходящих в мире процессов. Иногда и все чаще напоминающих об Апокалипсисе.