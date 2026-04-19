"Сельская жизнь - дорогое хобби": жительница Латгале разнесла советы экспертов о переходе на натуральное хозяйство

Однако жительница Латвии Лига в соцсетях выступила с жесткой критикой подобных советов, назвав их оторванными от реальности. «Конечно, уже давно привыкли к тому, что по ТВ говорят полную ерунду и звучат абсурдные лозунги. Потому что те, кто говорит, живут на другой планете. Ингуна Гулбе, наверное, не была в деревне как минимум 30 лет. Юрмальские виллы и зажиточные районы при Риге не считаются», — пишет она. По ее словам, современная сельская жизнь далека от идиллических представлений: «Это что-то вроде жизни на Марсе. Это локдаун. (...) Сельский житель как монах или монахиня на своем хуторе еще борется за выживание и каждый месяц переживает тяжелый экзистенциальный кризис — собирать чемоданы или нет, чтобы уехать?!».