"Сажайте огурцы и помидоры": у экс-министра для латвийцев есть совет по выживанию в кризис
Предприниматель и бывший министр внутренних дел Марис Гулбис в эфире TV24 заявил, что разговоры о драматической ситуации в Латвии часто преувеличены, однако в обществе действительно усиливается расслоение.
По словам Гулбиса, если смотреть на общие экономические показатели, ситуация не выглядит однозначно плохой. «Если посмотреть на данные латвийских коммерческих банков, то там более 11 миллиардов евро вкладов», — подчеркнул он, указывая, что часть общества чувствует себя финансово стабильно. Однако это не отменяет роста неравенства. «Конечно, есть часть людей, которые ощущают рост инфляции», — признал он. По его словам, особенно сильно это связано с удорожанием продуктов, топлива и других базовых расходов:
«Это то, о чем уже говорили бывшие премьер-министры и многие политики — у нас есть расслоение».
Марис Гулбис отметил, что средний класс в Латвии традиционно был относительно небольшим: «Средний класс у нас всегда был сравнительно небольшим — около 50–20 процентов, тогда как, например, в Германии это 70 процентов». При этом, по его оценке, «нижний слой, возможно, немного вырос», поскольку рост цен «автоматически тянет цепочку расходов».
Несмотря на это, он смотрит в будущее с осторожным оптимизмом. «Я, возможно, смотрю в будущее немного оптимистично», — сказал Гулбис, пояснив, что в Латвии по-прежнему есть возможности для тех, кто готов меняться. Он обращает внимание на тенденцию переезда из столицы в регионы: «У меня все больше друзей продают свою недвижимость в Риге или Марупе. Они переезжают на хутора, создают там небольшие бизнесы». По его словам, это не люди с высокими доходами: «Это не люди с зарплатами по 9000 евро. Они уезжают в небольшие города и начинают жить заново — и довольно успешно».
Гулбис подчеркивает, что ключ к выживанию — инициативность и гибкость. «Нужно быть немного креативными, где-то подстроиться», — говорит он.
В качестве простого примера он приводит бытовое решение: «В конце концов, если нечего есть — построй теплицу и выращивай свои огурцы и помидоры. Я и сам сейчас это делаю».
В завершение он делает акцент на главном принципе: «Нужно думать. Постоянно думать. В Латвии, чтобы выжить, нужно все время искать какие-то решения».