"Берите кур и сажайте капусту": латвийцам все настойчивее рекомендуют обеспечивать себя самостоятельно
На фоне роста цен в Латвии от различных экспертов все чаще звучат советы, суть которых сводится к следующему - чтобы не боятся роста цен, латвийцам нужна подстраховка в виде натурального хозяйства.
На фоне ускоряющегося роста цен в Латвия эксперты призывают жителей страны искать практичные способы справляться с подорожанием продуктов. Ведь, как сообщили в Министерстве финансов, рост цен на топливо в марте дополнительно ускорил инфляцию.
Ранее предприниматель и бывший министр внутренних дел Марис Гулбис в эфире TV24 заявил, ключ к выживанию — инициативность и гибкость. В качестве простого примера он приводит бытовое решение: «В конце концов, если нечего есть — построй теплицу и выращивай свои огурцы и помидоры. Я и сам сейчас это делаю».
С ним согласна руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе, которая также считает, что поводов для паники у нас нет — но к новой реальности придется адаптироваться. По ее словам, делать долгосрочные запасы на годы вперед сложно, однако у жителей Латвии есть другое преимущество: «На следующий год большие запасы создать нельзя, но я думаю, что у латышей есть хорошая особенность — у каждого есть родственники и друзья в сельской местности».
Эксперт предлагает использовать эту возможность уже сейчас, с наступлением весны: «У нас есть возможность сейчас, весной, посадить лишнюю картошку, капусту, поехать, помочь, ухаживать. Потом у нас будет что есть».
Гулбе также советует задуматься о простом домашнем хозяйстве: «Можно взять и несколько кур, чтобы они выросли весной — тогда будут яйца. Нам не нужно так сильно беспокоиться».
Ведущая уточнила, можно ли говорить о возврате к натуральному хозяйству, когда люди сами обеспечивают себя продуктами. И вообще - грозит ли латвийцам голод? На это эксперт ответила прямо: «Нет, голод Латвии не грозит, цены будут высокими, но голод не грозит».