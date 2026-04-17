Открытие Лиепайской тюрьмы
В Латвии открыли новую Лиепайскую тюрьму, которую называют самым технологически развитым объектом в системе мест заключения.
ФОТО: самая технологичная тюрьма в Латвии начала работу в Лиепае
В Латвии открыли новую Лиепайскую тюрьму, которую называют самым технологически развитым объектом в системе мест заключения. Власти обещают, что она поможет не только усилить безопасность, но и изменить сам подход к содержанию заключенных — с упором на контроль, технологии и ресоциализацию.
Новая Лиепайская тюрьма — это долгосрочное вложение государства, которое не только укрепит систему исполнения наказаний, но и повысит общую безопасность латвийского общества. Об этом в пятницу на церемонии открытия заявил начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин.
Он подчеркнул, что этот день знаменует исторический поворот в латвийской системе исполнения наказаний, а начало работы новой тюрьмы стало результатом долгой и целенаправленной работы.
По его словам, этот объект является самым технологически развитым во всей пенитенциарной системе. Задача управления — помогать заключенным возвращаться в общество полноценными его членами, поэтому новая тюрьма рассматривается как долгосрочная государственная инвестиция, укрепляющая систему исполнения наказаний.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в своей торжественной речи также обратила внимание на широкие возможности нового учреждения для применения принципов ресоциализации, чтобы у людей был шанс изменить свою жизнь. По ее словам, с открытием новой тюрьмы Латвия также полностью выполняет свои обязательства в сфере прав человека.
Она сообщила, что в новую тюрьму уже переведены заключенные из старой Лиепайской тюрьмы, а позже продолжится перевод осужденных из Елгавской тюрьмы и Гривского отделения Даугавгривской тюрьмы.
Общаясь с журналистами, министр отдельно подчеркнула роль технологий в новой тюрьме: именно они позволят направить сотрудников не только на обеспечение режима, но и на изменение модели поведения заключенных и их ресоциализацию. Это означает, что на 1200 заключенных будет приходиться 450 сотрудников.
«У тех, кто попадает в тюрьму, сломана жизнь, но мы хотим, чтобы те заключенные, которые готовы изменить модель своего поведения, выйдя на свободу, смогли найти свое место в обществе. Каждый человек, оказавшийся здесь, заслуживает шанса измениться, и государство обеспечит ему для этого соответствующие условия. Но решение измениться каждый должен принять сам», — подчеркнула министр.
Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что общий рост цен увеличит расходы на содержание заключенных, министр вновь напомнила, что безопасность в новой тюрьме в значительной степени будет обеспечиваться технологиями. При этом само здание построено с учетом энергоэффективности.
Как уже сообщалось, в начале февраля начал работу новый Лиепайский тюремный комплекс на улице Алсунгас, 29. Старая Лиепайская тюрьма закрыта, однако как структурное подразделение Управления мест заключения в полном объеме продолжает работу уже по новому адресу.
В новой Лиепайской тюрьме предусмотрено 1200 мест для заключенных. Весь комплекс состоит из шести различных зданий. Общая площадь территории составляет 305 116 квадратных метров, а запланированная общая площадь помещений — около 37 400 квадратных метров.
В течение этого года в новый комплекс также планируется перевести заключенных из Елгавской и Даугавпилсской тюрем.
Старое здание Лиепайской тюрьмы на улице Дарза планируют выставить на аукцион. В то же время Лиепайская дума выразила желание перенять часть этой недвижимости по адресу Дарза, 19/21.