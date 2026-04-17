Силиня: Латвии, Литве и Эстонии нужно вместе добиваться финансирования Rail Baltica

Во время этой видеоконференции Силиня выразила поддержку Латвии международным усилиям по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе и поблагодарила лидеров Франции и Великобритании за инициативу по созданию международной коалиции. Глава правительства подчеркнула, что в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе необходимо действовать совместно с США.