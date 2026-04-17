Силиня: Латвии, Литве и Эстонии нужно вместе добиваться финансирования Rail Baltica
Премьер Латвии заявила, что странам Балтии нужно объединиться ради Rail Baltica.
В Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

Железнодорожный проект Rail Baltica имеет важное значение для связности стран Балтии, экономического роста и безопасности, поэтому Латвии, Литве и Эстонии необходимо теснее сотрудничать в его реализации. Об этом в пятницу, 17 апреля, в Таллине заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на встрече с главой правительства Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Литвы Ингой Ругинене в формате Совета министров Балтии.

Глава латвийского правительства также подчеркнула, что трем балтийским странам необходимо совместно работать над привлечением финансирования для проекта Rail Baltica в следующем многолетнем бюджетном периоде Европейского союза.

Силиня заявила, что Rail Baltica важен не только для экономики, но и для безопасности Балтии.

Во время встречи Эвика Силиня проинформировала коллег о решениях правительства и Сейма Латвии в отношении airBaltic. Как уже сообщалось, на этой неделе Сейм по предложению правительства поддержал выделение национальной авиакомпании краткосрочного государственного займа.

Главы правительств стран Балтии обсудили в Таллине Rail Baltica, оборону и угрозы в регионе.

Главы правительств трех стран Балтии также обсудили вопросы региональной безопасности. Силиня акцентировала решимость Латвии укреплять оборону региона, доведя расходы на оборону в 2026 году до 5% ВВП. Стороны также обсудили создание Балтийской линии обороны, борьбу с угрозой дронов и необходимость совместных действий против гибридных угроз, создаваемых «теневым флотом» в Балтийском море.

После встречи глав правительств стран Балтии, которая прошла в Таллине, Эстония как председательствующая в этом году страна Совета министров Балтии, премьер-министр Латвии и глава правительства Эстонии приняли участие в видеоконференции лидеров государств, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча была посвящена свободе судоходства в Ормузском проливе.

Во время этой видеоконференции Силиня выразила поддержку Латвии международным усилиям по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе и поблагодарила лидеров Франции и Великобритании за инициативу по созданию международной коалиции. Глава правительства подчеркнула, что в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе необходимо действовать совместно с США.

Темы

airBalticЭстонияСеймСШАRail BalticaВВПЭвика Силиня

Другие сейчас читают