Силиня: Латвии, Литве и Эстонии нужно вместе добиваться финансирования Rail Baltica
Железнодорожный проект Rail Baltica имеет важное значение для связности стран Балтии, экономического роста и безопасности, поэтому Латвии, Литве и Эстонии необходимо теснее сотрудничать в его реализации. Об этом в пятницу, 17 апреля, в Таллине заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на встрече с главой правительства Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Литвы Ингой Ругинене в формате Совета министров Балтии.
Глава латвийского правительства также подчеркнула, что трем балтийским странам необходимо совместно работать над привлечением финансирования для проекта Rail Baltica в следующем многолетнем бюджетном периоде Европейского союза.
Во время встречи Эвика Силиня проинформировала коллег о решениях правительства и Сейма Латвии в отношении airBaltic. Как уже сообщалось, на этой неделе Сейм по предложению правительства поддержал выделение национальной авиакомпании краткосрочного государственного займа.
Главы правительств трех стран Балтии также обсудили вопросы региональной безопасности. Силиня акцентировала решимость Латвии укреплять оборону региона, доведя расходы на оборону в 2026 году до 5% ВВП. Стороны также обсудили создание Балтийской линии обороны, борьбу с угрозой дронов и необходимость совместных действий против гибридных угроз, создаваемых «теневым флотом» в Балтийском море.
После встречи глав правительств стран Балтии, которая прошла в Таллине, Эстония как председательствующая в этом году страна Совета министров Балтии, премьер-министр Латвии и глава правительства Эстонии приняли участие в видеоконференции лидеров государств, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча была посвящена свободе судоходства в Ормузском проливе.
Во время этой видеоконференции Силиня выразила поддержку Латвии международным усилиям по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе и поблагодарила лидеров Франции и Великобритании за инициативу по созданию международной коалиции. Глава правительства подчеркнула, что в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе необходимо действовать совместно с США.