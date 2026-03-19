Страны Балтии начинают важную закупку для Rail Baltica: какими будут новые поезда

Правила закупки предусматривают, что в новых поездах будут предусмотрены бизнес-класс и семейная зона, а также места для велосипедов и людей с ограниченными возможностями. В каждом поезде также будет доступен интернет, возможность зарядки устройств и другие удобства, предназначенные для более длительных поездок. Закупка поездов уже начата, несмотря на то, что строительство трассы по всей Балтии еще продолжается. С учетом риска того, что новые поезда могут быть приобретены и простаивать без соответствующей инфраструктуры, Латвия вместе с Литвой выбрала более гибкий подход.