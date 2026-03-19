Страны Балтии начинают важную закупку для Rail Baltica: какими будут новые поезда
Эстонское предприятие Elron, литовское LTG Link и латвийское Vivi в среду, 18 марта, объявили в Таллине о старте закупки, в результате которой через несколько лет по новой Балтийской магистрали должны начать курсировать современные региональные поезда.
Их максимальная скорость составит 200 километров в час, они будут адаптированы к ширине рельсов европейского стандарта. В рамках проекта Rail Baltica страны Балтии и ранее организовывали несколько крупных закупок совместно - например, на рельсы и системы электрификации. Теперь аналогичный подход планируется применить и при покупке поездов. Следует подчеркнуть, что эта закупка является лишь частью общего масштабного плана. В соответствии с ним по новой линии будут курсировать три вида поездов: грузовые составы, международные скоростные поезда и региональные, пишет Lsm.lv.
"В данном случае мы закупаем именно эти поезда - для региональных перевозок, где одним из ключевых аспектов является скорость, которая составляет 200 километров в час - не 240 и не выше. В Балтийском регионе такие поезда планируется использовать как для трансграничных перевозок, так и для внутренних, например, в Эстонии на маршруте Таллин - Пярну", - рассказал председатель правления Vivi Райтис Нешпорс.
Совместная закупка предоставляет странам в том числе стратегические преимущества. Сообща будет проще и дешевле обслуживать подвижной состав в течение следующих 35 лет, к тому же это позволяет региону вести переговоры с производителями с более сильной позиции.
"Всегда целесообразно реализовывать подобные проекты совместно. Это позволяет нам как заказчику находиться за одним столом с крупными игроками и производителями отрасли, вызывая у них реальный интерес к нашей закупке. Это позволяет получить лучшие предложения", - отметил член правления Elron Март Эренпрейс.
Правила закупки предусматривают, что в новых поездах будут предусмотрены бизнес-класс и семейная зона, а также места для велосипедов и людей с ограниченными возможностями. В каждом поезде также будет доступен интернет, возможность зарядки устройств и другие удобства, предназначенные для более длительных поездок. Закупка поездов уже начата, несмотря на то, что строительство трассы по всей Балтии еще продолжается. С учетом риска того, что новые поезда могут быть приобретены и простаивать без соответствующей инфраструктуры, Латвия вместе с Литвой выбрала более гибкий подход.