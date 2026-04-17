ЕС на пороге крупнейшей бюджетной схватки десятилетия - Европарламент против Еврокомиссии
Бюджетная битва в ЕС выходит на новый уровень: Европарламент требует на 10% больше средств и полностью отвергает ключевые идеи Еврокомиссии. Впереди — самые тяжелые переговоры десятилетия, которые могут изменить будущее Союза.
Дискуссия о следующем многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) движется к повышению ставок: Европейский парламент хочет на 10% более высокое финансирование бюджетных программ ЕС, чем предложила Европейская комиссия, сообщает Latvijas Avīze.
Традиционно многолетний бюджет ЕС стараются утвердить примерно за полтора-два года до его вступления в силу, чтобы государства-члены успели подготовить свои национальные планы и программы в соответствии с этим бюджетом. Например, действующая версия многолетнего бюджета на 2021-2027 годы была утверждена в декабре 2020 года, за год до вступления бюджета в силу, однако тогда прозвучала и критика, что бюджет утвержден слишком поздно, поэтому в этот раз планировалось более своевременное принятие бюджета и управляющие органы ЕС пытались продвигать этот процесс быстрее.
Увы, уже сейчас ясно, что самые тяжелые и сложные бюджетные переговоры ожидаются в 2027 году, а не во второй половине 2026 года, как это первоначально планировалось. Также ясно, что, выдвигая бюджетные предложения, существенно отличающиеся от предложений Еврокомиссии, Европарламент эти переговоры не упростит.
Еврокомиссия изначально подала ряд противоречивых предложений в следующий многолетний бюджет: например, ликвидировать отдельное финансирование для приграничных регионов ЕС или объединить финансирование поддержки сельского хозяйства и финансирование сплочения в один пакет и передать его в распоряжение государств-членов, чтобы они решали, как лучше его использовать. Цель этих предложений заключалась в том, чтобы сделать бюджет более простым, гибким и эффективным, считает Еврокомиссия. Однако парламент не воспринял и не поддержал эти предложения, выразив поддержку традиционной структуре бюджета ЕС.
Самое важное отличие позиции Европарламента от предложений Еврокомиссии заключается в том, чтобы направить весь многолетний бюджет ЕС объемом 1,27 трлн на реализацию различных программ и проектов структурных фондов. Согласно предложению Еврокомиссии, часть бюджетных средств должна быть направлена на погашение займов ЕС, взятых в годы пандемии, но парламент считает, что средства для погашения долгов следует искать вне бюджета.
"Европарламент выступает за бюджет, который является достаточным и предсказуемым", - рассказал докладчик Европарламента по многолетнему бюджету Зигфрид Мурешан, подчеркнув, что Евросоюз сейчас сталкивается с новыми вызовами в области безопасности и конкурентоспособности, но и прежние - зеленый курс, цифровизация, политика сплочения и общая сельскохозяйственная политика - никуда не делись.