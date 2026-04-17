ЕС на пороге крупнейшей бюджетной схватки десятилетия - Европарламент против Еврокомиссии

Традиционно многолетний бюджет ЕС стараются утвердить примерно за полтора-два года до его вступления в силу, чтобы государства-члены успели подготовить свои национальные планы и программы в соответствии с этим бюджетом. Например, действующая версия многолетнего бюджета на 2021-2027 годы была утверждена в декабре 2020 года, за год до вступления бюджета в силу, однако тогда прозвучала и критика, что бюджет утвержден слишком поздно, поэтому в этот раз планировалось более своевременное принятие бюджета и управляющие органы ЕС пытались продвигать этот процесс быстрее.