Один маневр - и минус 32 000 евро: какие ДТП за границей обходятся особенно дорого
За последние три года число заявлений по КАСКО из-за повреждений автомобилей за границей выросло на 34%, свидетельствуют данные страховой компании BTA Baltic Insurance Company.
Всего за последние три года BTA выплатила по случаям повреждения автомобилей за рубежом более 667 000 евро. Средний размер компенсации по одному страховому случаю за границей в прошлом году достиг 1755 евро.
Если смотреть на прошлогодние заявления по КАСКО, чаще всего речь шла о повреждениях автомобиля при различных обстоятельствах — такие случаи составили 18% от общего числа. На втором месте были столкновения с другим транспортным средством — 13%, на третьем — наезд на препятствие, 12%. Довольно часто также фиксировались технические неисправности — 15%, повреждения лобового стекла — 11%, а повреждения на парковках составили 9% от всех заявленных случаев.
Среди примеров — авария в Эстонии, где автомобиль при выезде с парковочного места врезался в машину, ехавшую по улице. В результате был поврежден весь бок автомобиля, а выплата составила 18 300 евро. В Польше другой водитель на скоростной дороге не справился с управлением, машина ударилась об ограждение и съехала в кювет. Были повреждены передняя часть и крыша, сумма компенсации превысила 10 500 евро.
Отдельно в компании обращают внимание на ущерб, который автомобили получают не только в движении, но и на стоянках. Так, в Италии град повредил припаркованную у гостиницы машину: пострадали стекла, люк и кузов, а общий ущерб составил почти 16 000 евро.
Опасность представляют и столкновения с дикими животными. Такие аварии чаще происходят на дорогах вдоль лесов и полей, особенно в сумерках и в темное время суток, когда животные внезапно выбегают на проезжую часть. Один из таких случаев произошел в Литве: несмотря на металлическое ограждение вдоль дороги, автомобиль столкнулся с лесным животным, были повреждены передняя часть и левая сторона машины, а ущерб превысил 14 500 евро. Еще один из самых дорогих случаев за границей был связан со столкновением с лосем — выплата за поврежденный автомобиль превысила 32 000 евро.
Больше всего страховых случаев с поврежденными автомобилями за рубежом за последние три года пришлось на Литву — 24% от общего числа. Далее следуют Польша с 12%, Германия с 11%, Эстония с 10% и Италия с 9%.
Как отмечают в компании, именно Литва, Польша и Германия чаще всего становятся направлениями для поездок латвийских водителей — как для коротких выездов, так и для транзита, поэтому и аварии там фиксируются чаще. В то же время даже один неудачный маневр может привести к серьезным последствиям. В качестве примера приводится случай в Польше, когда кемпер подрезал легковой автомобиль, после чего тот врезался в ограждение и перевернулся. Ущерб превысил 30 000 евро.
Перед поездкой за границу водителям советуют не только проверить техническое состояние автомобиля — шины, тормоза, жидкости и аккумулятор, — но и заранее продумать маршрут с учетом качества дорог, ремонтных работ и возможных объездов. Также рекомендуется внимательно относиться к выбору места парковки, по возможности оставляя машину на освещенных и охраняемых стоянках с видеонаблюдением, избегая мест под деревьями или в слишком тесных пространствах.
Кроме того, важно заранее убедиться, что все документы и страховка действительны, а в автомобиле есть все необходимое на случай непредвиденной ситуации — аптечка, светоотражающий жилет и контакты служб помощи.