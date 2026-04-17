Новый бизнес столкнулся с проблемой: цветочные автоматы в Риге стали мишенью воров и вандалов

До февраля этого года подобных инцидентов не было. Первый случай произошел в начале февраля в торговом центре Origo, где злоумышленник был быстро задержан, и дело уже передано в прокуратуру. Затем последовали новые эпизоды. Утром 14 февраля около пяти часов из автомата на улице Тербатас были украдены два букета. Через две недели в том же месте другой человек похитил еще два букета. Самый недавний случай произошел в ночь на субботу — снова у автомата на улице Тербатас. Еще один инцидент произошел в Riga Plaza.