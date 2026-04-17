Новый бизнес столкнулся с проблемой: цветочные автоматы в Риге стали мишенью воров и вандалов
Цветочные автоматы, недавно ставшие популярной новинкой в Риге, столкнулись с неожиданной проблемой — кражами и вандализмом. Владельцы фиксируют случаи разрушений и пытаются найти способы защиты бизнеса.
Автоматы по продаже цветов еще совсем недавно казались необычной новинкой, однако сегодня они уже стали частью городской среды. Компания Floway, первой в Балтии начавшая продажу цветов через специально адаптированные автоматы, на данный момент создала широкую сеть в Риге и пригородах. Однако вскоре им пришлось столкнуться и с неприятной реальностью — в последние месяцы цветочные автоматы стали мишенью для воров.
Председатель правления компании Карлис Озолиньш рассказал, что сейчас у предприятия есть 13 цветочных автоматов и одна студия. Они расположены в Риге и ее окрестностях — от Марупе до Адажи. Первый автомат в центре Риги был установлен 20 июня 2024 года. По его словам, изначально идея заключалась в создании небольшого автоматизированного дополнительного бизнеса, однако со временем она стремительно развилась.
Работа автоматов — это тщательно организованный процесс. Компания самостоятельно обеспечивает их регулярное обслуживание, чтобы клиентам всегда были доступны свежие цветы. Вся продукция централизованно подготавливается в цветочной студии Via Jurmala Outlet, где команда флористов создает букеты и комплектует заказы. Затем цветы специальным транспортом доставляются к автоматам.
Однако с ростом бизнеса возникли и серьезные проблемы — отдельные автоматы в последние месяцы подверглись не только кражам, но и актам вандализма. Разбиваются стекла, повреждаются устройства, а часть цветов становится непригодной для продажи. По словам руководителя, такие случаи вызывают разочарование в отношении людей к чужой собственности.
До февраля этого года подобных инцидентов не было. Первый случай произошел в начале февраля в торговом центре Origo, где злоумышленник был быстро задержан, и дело уже передано в прокуратуру. Затем последовали новые эпизоды. Утром 14 февраля около пяти часов из автомата на улице Тербатас были украдены два букета. Через две недели в том же месте другой человек похитил еще два букета. Самый недавний случай произошел в ночь на субботу — снова у автомата на улице Тербатас. Еще один инцидент произошел в Riga Plaza.
Обо всех случаях компания сообщила в полицию. Как отмечает Озолиньш, автоматы застрахованы и находятся под видеонаблюдением, поэтому все действия зафиксированы. В феврале было зарегистрировано три случая, в апреле — два. Отвечая на вопрос, связаны ли кражи с праздниками, он считает, что речь идет не о сезонности, а о сознательном поведении отдельных людей. Он также подчеркивает, что автоматы не повреждаются случайно — стекла разбиваются целенаправленно. В одном случае в Riga Plaza была сломана ручка, но в остальных злоумышленники использовали специальные инструменты, что видно на записях камер.
После краж букеты часто становятся непригодными. Цветы хранятся в резервуарах с водой, и, например, в феврале при морозе 8–10 градусов украденные букеты переворачивались, вода выливалась, и уже через несколько минут цветы портились. Дополнительную проблему создают разбитые стекла: осколки попадают на букеты. При этом используется закаленное стекло, которое при разрушении рассыпается на множество мелких кусочков, из-за чего цветы также становятся непригодными.
Компания рассматривает возможность установки дополнительных камер видеонаблюдения, однако, по мнению Озолиньша, многое зависит и от отношения общества и готовности людей не оставаться равнодушными. Он призывает сообщать о попытках краж или порчи автоматов, подчеркивая, что такие преступления рано или поздно раскрываются благодаря камерам, данным мобильной связи и другим инструментам.
Что происходит с украденными цветами дальше — остается лишь предполагать. По его словам, многое зависит от ценностей самих людей, получающих такие букеты. Он отмечает, что такие букеты не являются дешевыми, но в цветочных салонах они стоят примерно столько же или даже дороже. Поэтому, по его мнению, невозможность купить букет не может оправдывать кражу.
В заключение Озолиньш подчеркивает, что такие действия наносят ущерб вещам, созданным с целью приносить людям радость и удобство, задавая вопрос: «Мы движемся вперед или назад?» При этом он добавляет, что в целом отношение общества остается поддерживающим, а подобные инциденты — скорее редкость, несмотря на наличие уже более десяти таких автоматов.