Латвийские прачечные самообслуживания Laundromat - лидеры отрасли в Балтии
Прачечные самообслуживания, или так называемые лаундроматы, стали неотъемлемой частью городской среды во многих частях мира. Эта тенденция всё отчетливее проявляется и в Балтии, где ведущие позиции в Литве и Эстонии занимает латвийское предприятие Laundromat.
От простых помещений с монетоприемниками до современных цифровых центров обслуживания — эта отрасль прошла значительный путь развития, который продолжается и сейчас: растущая урбанизация, уменьшение жилой площади и ускоряющийся темп жизни способствуют спросу на быстрые и удобные решения для стирки.
«Более того, латвийское предприятие Laundromat, которое постепенно расширяется и в соседних странах, может гордиться новым современным оборудованием, которое технологически часто превосходит оснащение аналогичных поставщиков услуг в Европе», — с удовлетворением отмечает руководитель отдела маркетинга Laundromat Монта Пуркалне.
Лаундроматы в Балтии — нишевый сегмент с потенциалом роста
В Латвии, Литве и Эстонии спрос на прачечные самообслуживания изначально формировали специфические группы клиентов — студенты, арендаторы жилья, туристы, постояльцы хостелов, а также люди, которым необходимо постирать крупногабаритный текстиль, например, одеяла, подушки или рабочую одежду. Однако сегодня эта услуга уже стала частью повседневной жизни многих жителей городов и регионов.
«Структура балтийского рынка постепенно меняется с появлением современных концепций самообслуживания с цифровыми платежами, энергоэффективным индустриальным оборудованием и автоматизированной работой без постоянного персонала. В этом контексте особенно значима роль латвийского предприятия Laundromat, которое является одним из самых активных девелоперов сетей прачечных самообслуживания в Балтии», — подчеркивает Монта Пуркалне.
Деятельность компании помогает стандартизировать качество услуги и популяризировать её среди широкой общественности, одновременно демонстрируя, что прачечные самообслуживания могут быть жизнеспособной бизнес-моделью и на балтийском рынке. В Литве наибольший потенциал сосредоточен в крупнейших городах — Вильнюсе и Каунасе, где растет доля студентов и арендного жилья. В свою очередь, в Эстонии, особенно в Таллине, спрос подстегивается туризмом и высоким уровнем цифровизации, что способствует принятию автоматизированных услуг.
«На этих рынках Laundromat может играть важную региональную роль, расширяя сеть и укрепляя сегмент прачечных самообслуживания в Балтии», — намечает планы на будущее Монта Пуркалне.
Мировой оборот отрасли превышает 40 миллиардов
Отрасль стирки самообслуживания является значительным экономическим сегментом. Различные рыночные исследования показывают, что глобальный рынок услуг лаундроматов оценивается в десятки миллиардов долларов. Например, рынок автоматизированных прачечных самообслуживания в 2023 году был оценен примерно в 46,4 миллиарда долларов США (около 42,7 миллиарда евро).
Другие аналитические отчеты указывают на то, что стоимость рынка прачечных самообслуживания может превысить 49 миллиардов долларов (около 45 миллиардов евро) к 2026 году, а к 2035 году она может достичь даже 70 миллиардов долларов (около 64 миллиардов евро).
В основе этого роста лежит рост урбанизации и изменения в образе жизни. Чем больше людей живет в квартирах или арендуемом жилье с ограниченным пространством для бытовой техники, тем выше спрос на услуги прачечных общего пользования.
Лаундроматы особенно распространены в странах с высоким уровнем урбанизации. Крупнейшим рынком на данный момент является Северная Америка, где культура лаундроматов существует уже более полувека.
В США работают около 29 500 прачечных самообслуживания, а годовой доход отрасли достигает около 5 миллиардов долларов (около 4,6 миллиарда евро). Лаундроматы особенно популярны в мегаполисах, где жители живут в арендованных квартирах или небольших жилищах без собственной стиральной машины. Похожая ситуация наблюдается в Японии, Южной Корее и Сингапуре, где плотная застройка и динамичная жизненная среда способствуют развитию услуг самообслуживания.
В Европе эта услуга традиционно популярна во Франции, Испании, Италии и Великобритании, где прачечные часто расположены вблизи жилых районов. В то же время в последние годы стремительно растет рынок в Восточной Европе и странах Балтии, где такая услуга еще сравнительно недавно считалась нишевым решением.
Социальная функция — дополнительный бонус прачечных
Хотя основная функция лаундромата везде одна — стирка белья, в разных странах эти места нередко становятся необычными точками социальной жизни. В США культура стирки самообслуживания часто фигурирует в поп-культуре — фильмах и сериалах. В некоторых городах прачечные объединены с кафе или барами, создавая место, где люди могут общаться, пока стирается белье.
В Японии популярны полностью автоматизированные прачечные с современными технологиями. Клиенты могут забронировать стиральную машину через мобильное приложение, оплатить услугу безналичным расчетом и даже получить уведомление на телефон, когда стирка будет готова.
В свою очередь, в Австралии в последние годы сформировалась совершенно новая концепция — так называемые люксовые прачечные. В них клиентам доступны Wi-Fi, кофе, дизайнерские интерьеры и даже рабочие зоны. Такие современные лаундроматы становятся своего рода общественными пространствами, где можно работать или отдыхать во время процесса стирки.
Новые технологические тренды в отрасли
Отрасль прачечных самообслуживания продолжает развиваться и в технологическом плане. Все чаще внедряются бесконтактные платежи, мобильные приложения и автоматизированные системы, позволяющие удаленно контролировать работу оборудования.
«В этом смысле можно сказать, что Латвия и Балтия — очень современный регион. В Laundromat можно расплатиться четырьмя способами: не только наличными и банковской картой, но и бесконтактным платежом по карте, а также через мобильное приложение. При использовании карты клиента или мобильного приложения клиенты получают скидку 10%», — поясняет Монта Пуркалне.
На некоторых рынках появляются и новые модели обслуживания — например, услуги по подписке или гибридные прачечные, где клиенты могут выбирать между самообслуживанием и полным сервисом стирки.
Эксперты прогнозируют, что популярность прачечных самообслуживания будет продолжать расти вместе с развитием городов и сменой образа жизни. Спрос подстегивают и экономические факторы — во многих случаях такая услуга обходится дешевле, чем покупка индивидуального оборудования или использование химчистки.
В Латвии в последние годы прачечные самообслуживания также становятся все более востребованными. Компания Laundromat, основанная в 2022 году, за короткое время создала широкую сеть прачечных как в Риге, так и в регионах. Предприятие обычно выбирает локации рядом с супермаркетами и жилыми районами, где люди могут совместить стирку с другими повседневными делами. В этом году компания планирует продолжать стремительное развитие, чтобы к концу года прачечные самообслуживания были доступны уже примерно в 20 городах Латвии.