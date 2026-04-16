"Он гнался за ними на машине": в Краславе мужчина преследовал девочек 13 и 9 лет. Что произошло?
История о попытке нападения мужчины на детей в Краславе вызвала бурю споров: одни говорят о преследовании и угрозе, другие — о провокации со стороны самих девочек. Полиция уже начала проверку.
В Краславе обсуждают публикацию в соцсетях местной жительницы, заявившей о попытке нападения на ее дочь и еще одну девочку.
По ее словам, инцидент произошел 15 апреля около 13:05 по пути из Краславской гимназии к магазину Maxima. «На мою дочь 13 лет и еще одну девочку 9 лет была совершена попытка нападения […] человек на светло-серой машине […] гнался за девочками на машине, потом выскочил из машины и пытался поймать девочек […] потом снова сел в машину и продолжил преследование», — написала женщина.
Она утверждает, что детям удалось добежать до магазина, где они обратились за помощью, после чего была вызвана полиция. «Заявление от меня и от мамы другой девочки в полицию написано […] пожалуйста, предупредите своих детей о возможном преступнике», — добавила она. Позже автор уточнила: «Человека задержали, он попал под камеры, непонятно, что он хотел от детей».
Однако в комментариях под публикацией появились и альтернативные версии произошедшего. Один из пользователей написал: «Девочки матом ругались, жестами показывали непристойно, человек сделал замечание […] по камерам просмотрели — погони никакой не было, полиция разобралась».
Государственная полиция действительно оперативно отреагировала на ситуацию. В официальном комментарии порталу Otkrito.lv сообщается: «Вчера, 15 апреля, сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что в Краславе в помещении одного из магазинов за помощью обратились две несовершеннолетние.
Согласно первоначальной информации, водитель автомобиля Renault подъехал к двум несовершеннолетним и, предположительно, предложил им сесть в машину. Известно, что дети покинули место происшествия и забежали в помещение магазина. Правоохранители незамедлительно отреагировали на полученную информацию и прибыли по указанному адресу. Сотрудники Государственной полиции связались с родителями обеих несовершеннолетних и доставили девочек домой.
В ходе выяснения обстоятельств был установлен транспорт, причастный к происшествию, а также личность его водителя. В Государственной полиции начата ведомственная проверка, правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего».